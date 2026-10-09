बॉलीवुड में जलवे बिखेरने से पहले बास्केटबॉल चैंपियन थीं उर्वशी रौतेला, एक नहीं कई खेलों में किया कमाल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। उर्वशी रौतेला का नाम जब भी जेहन में आता है एक ऐसी छवि सामने आती है जो अपनी खूबसूरती से दुनिया के लोगों को दीवाना बना चुकी है। उनकी ग्लैमरस अदाओं पर कई लोग दिल हार बैठे हैं। उनकी मौजूदगी फैंस की धड़कनें बढ़ा देती है, लेकिन यह अदाकारा सिर्फ एक्टिंग, ग्लैमर तक ही सीमित नहीं रही हैं। उर्वशी मल्टी टैलेंटेड रही हैं। बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने खेलों की दुनिया में अपनी प्रतिभा दिखाई है।

उर्वशी को अब सभी उनकी फिल्मों, उनकी एक्टिंग और ग्लैमरस अंदाज के लिए जानते हैं। साल 2015 में वह मिस दीवा, मिस यूनिवर्स इंडिया रही थीं। इसी साल उन्होंने मिस यूनिवर्स कॉम्पटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह सिंह साब द ग्रेट, सनम रे, हेट स्टोरी 4 के अलावा कई और फिल्मों में अपनी प्रतिभा दिखा चुकी हैं।

बास्केटबॉल चैंपियन रह चुकी हैं उर्वशी उर्वशी ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले खेलों की दुनिया में कमाल दिखाया था। वह अपने स्कूल में बास्केटबॉल खेलती थीं और लड़कियों की टीम की कप्तानी भी कर चुकी हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई और खेलों में हिस्सा लिया था। एक इंटरव्यू में उर्वशी ने बताया था, "मैं बास्केटबॉल चैंपियन रह चुकी हूं। मैं लड़कियों की टीम की कप्तान थी। मैं ट्रिपल जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप करती थी। मैंने जेवलिन थ्रो, शॉटपुट भी खेला है। मैंने कई सारे खेलों में हिस्सा लिया है।"