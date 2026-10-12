UFC और WWE में क्या है फर्क? ये 6 अंतर जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। UFC और WWE फाइटिंग और खेल मनोरंजन की दुनिया में दो सबसे बड़ी संस्था है। हालांकि, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। एक तरफ WWE में फाइट पूरी तरह स्क्रिप्टेड होती है। वहीं, दूसरी ओर UFC में किसी भी तरह की स्क्रिप्ट को इस्तेमाल नहीं होता।

UFC यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत साल 1993 में हुई थी। UFC मिक्स्ड मार्शल आर्ट की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। इसमें फाइटर्स अलग-अलग स्किल्स, जैसे- बॉक्सिंग, रेसलिंग, ज्यू जित्सु, मुया थाई और किक बॉक्सिंग का इस्तेमाल कर लड़ते हैं।

बात करें WWE की तो इसके सभी मैच पहले से ही स्क्रिप्टेड होते हैं। यानी कि कब-क्या और मुकाबला कौन जीतेगा? यह सब पहले से ही तय होता है। हालांकि, इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि WWE के फाइटर्स कम स्किल वाले होते हैं। यह फाइटर्स भी अपनी फाइटिंग क्षमता और एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं।