सुचिका तरियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक किया पक्का, थकान के कारण बेहोश हुए सान्याल एशियाड से हटे

पीटीआई, नागोया। सुचिका तरियाल ने रविवार को महिलाओं के पारंपरिक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (एमएमए) 60 किग्रा इवेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाकर आइची-नागोया एशियाई खेलों में भारत के लिए पदक पक्का कर लिया। उन्होंने मंगोलिया की अल्तानचिमेग बैगलमा को 2-0 से हराया।

36 वर्षीय अनुभवी खिलाड़ी सुचिका ने जूडो, कुराश, जिउ-जित्सु और अब एमएमए जैसे कई काम्बैट खेलों में अपना करियर बनाया है। वह सोमवार को सेमीफाइनल में मुकाबला करेंगी। इस खेल में सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ियों को कांस्य पदक दिया जाता है।

एमएमए इस बार एशियाई खेलों में पहली बार शामिल हो रहा है। सुचिका ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो और 2023 एशियाई खेलों में कुराश में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह 2024 में जिउ-जित्सु की विश्व चैंपियन भी बनी थीं। खेल से दूर रहने के बाद दोस्तों के कहने पर तरियाल ने फिर से प्रतियोगी करियर में वापसी की थी।

12 वर्ष की उम्र में हुई थीं छेड़छाड़ की शिकार हरियाणा के रोहतक से ताल्लुक रखने वाली सुचिका 12 साल की उम्र में छेड़छाड़ की शिकार हुई थीं। इस एक घटना ने सुचिका तरियाल के मन में एक साधारण सा विचार पैदा किया कि वह लड़ना सीखना चाहती हैं। जीत के बाद तरियाल ने कहा कि देश के लिए एक पदक पक्का करना बहुत अच्छी बात है। अब कल स्वर्ण पदक के लिए लड़ने का समय है।