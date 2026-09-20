स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियाई खेलों में मेडल के लिए मुकाबले के पहले दिन भारत ने शूटिंग में दो सिल्वर जीते। इस दिन हॉकी और क्रिकेट में बड़ी जीत मिली, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में अच्छी शुरुआत हुई और कुछ मेडल पक्के भी हुए। पहले दिन मेडल तालिका में भारत संयुक्त रूप से 10वें स्थान पर रहा।

भारत को पहला मेडल महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में मिला, जिसमें इलावेनिल वलारिवन ने अहम भूमिका निभाई। वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और गेम्स में पहली बार हिस्सा ले रहीं विदर्शा विनोद ने मिलकर टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। बाद में वलारिवन ने व्यक्तिगत मुकाबले में एक और सिल्वर मेडल अपने नाम किया।

चीन ने पहले दिन मेडल टेबल में टॉप पर रहते हुए कुल 20 मेडल जीते। इनमें 11 गोल्ड, छह सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। मेजबान जापान छह गोल्ड, सात सिल्वर और सात ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा। रिपब्लिक ऑफ कोरिया 14 मेडल (जिनमें चार गोल्ड शामिल थे) के साथ तीसरे स्थान पर रहा। जबकि कजाखस्तान और थाईलैंड टॉप पांच में शामिल रहे। कजाखस्तान ने कुल पांच मेडल जीते, जिनमें तीन गोल्ड और दो ब्रॉन्ज शामिल थे, जबकि थाईलैंड के तीनों मेडल गोल्ड थे।