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Asian Games 2026: पहले दिन भारत की 'चांदी', शूटिंग में 2 मेडल; जानें प्‍वाइंट्स टेबल का ताजा हाल

By Digital Desk Edited By: Rajat Gupta
Published: Sun, 20 Sep 2026 09:57 PM (IST)

एशियाई खेलों में मेडल के लिए मुकाबले के पहले दिन भारत ने शूटिंग में दो सिल्वर जीते।

एशियन गेम्‍स 2026

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स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियाई खेलों में मेडल के लिए मुकाबले के पहले दिन भारत ने शूटिंग में दो सिल्वर जीते। इस दिन हॉकी और क्रिकेट में बड़ी जीत मिली, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में अच्छी शुरुआत हुई और कुछ मेडल पक्के भी हुए। पहले दिन मेडल तालिका में भारत संयुक्त रूप से 10वें स्थान पर रहा।

भारत को पहला मेडल महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में मिला, जिसमें इलावेनिल वलारिवन ने अहम भूमिका निभाई। वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और गेम्स में पहली बार हिस्सा ले रहीं विदर्शा विनोद ने मिलकर टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। बाद में वलारिवन ने व्यक्तिगत मुकाबले में एक और सिल्वर मेडल अपने नाम किया।

चीन ने पहले दिन मेडल टेबल में टॉप पर रहते हुए कुल 20 मेडल जीते। इनमें 11 गोल्ड, छह सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। मेजबान जापान छह गोल्ड, सात सिल्वर और सात ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा। रिपब्लिक ऑफ कोरिया 14 मेडल (जिनमें चार गोल्ड शामिल थे) के साथ तीसरे स्थान पर रहा। जबकि कजाखस्तान और थाईलैंड टॉप पांच में शामिल रहे। कजाखस्तान ने कुल पांच मेडल जीते, जिनमें तीन गोल्ड और दो ब्रॉन्ज शामिल थे, जबकि थाईलैंड के तीनों मेडल गोल्ड थे।

भारत की सुचिका तरियाल ने महिलाओं के ट्रेडिशनल MMA 60kg इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचकर कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया। महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई।

हॉकी टीमों ने भी जबरदस्त शुरुआत की। महिला टीम ने उज्‍बेकिस्तान को 19-0 से और पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 से हराया। भारत की बैडमिंटन और महिला टेबल टेनिस टीमों ने भी जीत के साथ शुरुआत की।

पहले दिन के बाद एशियाई खेल 2026 पदक तालिका

रैंक देश स्वर्ण  रजत  कांस्य  कुल
1 चीन 11 6 3 20
2 जापान 6 7 7 20
3 दक्षिण कोरिया 4 3 7 14
4 कजाकिस्तान 3 0 2 5
5 थाईलैंड 3 0 0 3
6 म्यांमार 1 1 1 3
7 मकाऊ, चीन 1 1 0 2
8 कुवैत 1 0 1 2
9 चीनी ताइपे 0 2 1 3
10 भारत 0 2 0 2
10 हांगकांग, चीन 0 2 0 2

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