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Asian Games में दूसरे दिन भी पदकों की बारिश करेगा भारत? MMA और शूटिंग में दांव पर गोल्ड, देखिए पूरा शेड्यूल

By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
Published: Sun, 20 Sep 2026 08:31 PM (IST)

जापान के आइची-नागोया में एशियाई खेल 2026 चल रहे हैं। पहले दिन भारत ने शूटिंग में 2 सिल्‍वर मेडल जीते।

शूटिंग में जीता मेडल।

शूटिंग में जीता मेडल।

HighLights

  1. पहले दिन भारत ने जीते 2 मेडल

  2. दूसरे दिन होंगे कई मेडल इवेंट

  3. सुबह 5:30 बजे शुरू होंगे मैच

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। जापान के आइची-नागोया में एशियाई खेल 2026 चल रहे हैं। पहले दिन भारत ने शूटिंग में 2 सिल्‍वर मेडल जीते। पहला मेडल महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में आया। सोनम उत्तम मस्कर, इलावेनिल वलारिवन और विदर्शा विनोद ने मिलकर रजत पदक जीता। वहीं वलारिवन ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल इवेंट में सिल्‍वर जीता। अब दूसरे दिन सोमवार को भारत के पास मेडल में इजाफा करने का मौका है।

यानी सोमवार को भारत कई खेलों में हिस्सा लेगा। इनमें स्विमिंग, बैडमिंटन, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA), हॉकी, कबड्डी, सेपक टकरा, शूटिंग, टेबल टेनिस, सॉफ्ट टेनिस और वुशु शामिल हैं। MMA और शूटिंग में देश के लिए मेडल जीतने के मुख्य मौके होंगे। इन दोनों खेलों में ऐसे इवेंट्स हैं जिनसे भारत के मेडल की संख्या बढ़ सकती है।

MMA की बात करें तो, महिलाओं के ट्रेडिशनल 60kg कैटेगरी का सेमी-फाइनल मुकाबला होगा। इसमें सुचिका तरियाल हिस्सा लेंगी। खास बात यह है कि सेमी-फाइनल में पहुंचकर उन्होंने कम से कम ब्रॉन्ज मेडल तो पक्का कर ही लिया है, लेकिन वह एक कदम और आगे बढ़कर इसे सिल्वर या गोल्ड मेडल में बदलने की पूरी कोशिश करेंगी।

वहीं, शूटिंग में भारत मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम फाइनल में हिस्सा लेगा। इसमें रुद्राक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ माने पोडियम पर जगह बनाने की कोशिश करेंगे। इस इवेंट के अलावा भारत के पास शूटिंग के कई अन्य इवेंट्स में भी मौके होंगे। हालांकि, मेडल जीतने की उम्मीदें इस बात पर निर्भर करेंगी कि शूटर्स क्वालिफिकेशन राउंड को सफलतापूर्वक पार कर पाते हैं या नहीं।

दूसरे दिन का शेड्यूल

सुबह 5.30 बजे

सेपक टकरा - मेंस टीम रेगु
टीमें: भारत (अरुण राजू, जसवीर सुखबीर सिंह, आशीष चुंडावत, श्याम चुंडावत, लोखोन सिंह एलंगबाम, बॉबी कुमार, अशोक सिंह मायेंगबाम, राम कुमार शर्मा, अमरजीत सिंघा, मालेमंगनबा सिंह सोरोखैबम, हेनरी सिंह वाहेंगबाम और आकाश युमनाम) बनाम जापान

सुबह 5.30 बजे

सॉफ्ट टेनिस - मिश्रित युगल (ग्रुप स्टेज)
एथलीट: आध्या तिवारी/जय मीना बनाम विवा चाओ/चानरोसेका खुन (कंबोडिया)

सुबह 5.30 बजे से

वुशु - महिला चांगक्वान (फाइनल)
एथलीट: न्येमान वांगसु
चरण: अंतिम

वुशु: महिलाओं का 60kg (क्वार्टर-फाइनल)
एथलीट: नाओरेम रोशिबिना देवी बनाम मोस्त शिखा खातून (बांग्लादेश)
स्टेज: क्वार्टर-फाइनल

वुशु: मेंस 56kg (क्वार्टर-फाइनल)
एथलीट: आर्यन सूद बनाम शहजादा साफी (अफगानिस्तान)

सुबह 6.15 बजे से

शूटिंग – मेंस 10m एयर राइफल व्यक्तिगत (क्वालिफिकेशन)
एथलीट: हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने और रुद्रांक्ष पाटिल
स्टेज: क्वालिफिकेशन

मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम (फाइनल)
एथलीट: हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने और रुद्राक्ष पाटिल

सुबह 6.30 बजे से

शूटिंग – पुरुषों की स्कीट व्यक्तिगत (क्वालिफिकेशन)
एथलीट: अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेग सिंह गिल और मैराज अहमद खान

शूटिंग – पुरुषों की स्कीट टीम (फाइनल)
एथलीट: अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेग सिंह गिल और मैराज अहमद खान

शूटिंग – महिलाओं की स्कीट व्यक्तिगत (क्वालिफिकेशन)
एथलीट: माहेश्वरी चौहान, परिनाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों

शूटिंग – महिला टीम (फाइनल)
एथलीट: माहेश्वरी चौहान, परिनाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों

सुबह 6.30 बजे

सॉफ्ट टेनिस – मिक्स्ड डबल्स (ग्रुप स्टेज)
एथलीट: आध्या तिवारी/जय मीणा बनाम बुड न्यामदोरज/एन्खखुस्लेन गनबातर (मंगोलिया)

सुबह 6.30 बजे

टेबल टेनिस – महिला टीम (ग्रुप स्टेज)
टीमें: भारत (दिया चिताले, श्रीजा अकुला, सुतीर्था मुखर्जी, सिंड्रेला दास और यशस्वी घोरपड़े) बनाम पाकिस्तान

सुबह 6.32 बजे

स्विमिंग – पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक
एथलीट: श्रीहरि नटराज और ऋषभ दास

सुबह 6.46 बजे

स्विमिंग – पुरुषों की 50 मीटर फ्रीस्टाइल
एथलीट: आकाश मणि

सुबह 6.50 बजे

तैराकी – पुरुषों की 50 मीटर फ्रीस्टाइल
एथलीट: हीर शाह
स्टेज: हीट्स (हीट 4)

सुबह 7.06 बजे

तैराकी – पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक
एथलीट: धनुष सुरेश
स्टेज: हीट्स (हीट 1)

सुबह 7.30 बजे

सॉफ्ट टेनिस – मिक्स्ड डबल्स (ग्रुप स्टेज)
एथलीट: आध्या तिवारी/जय मीणा बनाम येओन-ह्वा किम/जेकू पार्क (दक्षिण कोरिया)
स्टेज: ग्रुप स्टेज (ग्रुप B)

सुबह 7.44 बजे

तैराकी – 4×200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले
एथलीट: वेदांत माधवन, दक्षन शशिकुमार, अनीश गौड़ा और आकाश मणि
स्टेज: हीट्स (हीट 2)

सुबह 8.30 बजे

MMA – महिलाओं का ट्रेडिशनल 60kg (सेमी-फाइनल)
एथलीट: सुचिका तरियाल बनाम हून हुई टेओ (सिंगापुर)

सुबह 9.30 बजे

हॉकी – महिला (ग्रुप स्टेज)
टीमें: भारत बनाम इंडोनेशिया

सुबह 9.45 बजे

कबड्डी – पुरुष टीम (ग्रुप स्टेज)
टीमें: भारत बनाम जापान

सुबह 11.30 बजे

बैडमिंटन – पुरुष टीम (प्री-क्वार्टर फाइनल/राउंड ऑफ 16)
टीमें: भारत (अर्जुन रामचंद्रन, आयुष शेट्टी, चिराग शेट्टी, ध्रुव कपिला, हरिहरन अमसाकरुणन, लक्ष्य सेन, प्रणॉय सुनील कुमार, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, श्रीकांत किदांबी और थारुन मन्नेपल्ली) बनाम बांग्लादेश

दोपहर 1:30 बजे

तैराकी – पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक
एथलीट: श्रीहरि नटराज और ऋषभ दास

दोपहर 1:42 बजे

तैराकी – पुरुषों की 50 मीटर फ्रीस्टाइल
एथलीट: आकाश मणि, हीर शाह
स्टेज: फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)**

दोपहर 2:08 बजे

तैराकी – पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक
एथलीट: धनुष सुरेश
स्टेज: फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)**

दोपहर 2:43 बजे

तैराकी – 4×200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले
एथलीट: वेदांत माधवन, दक्षन शशिकुमार, अनीश गौड़ा और आकाश मणि
स्टेज: फाइनल (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)**

दोपहर 3:30 बजे

टेबल टेनिस – पुरुष टीम (ग्रुप स्टेज)
टीमें: भारत (साथियान ज्ञानसेकरन, हरमीत देसाई, मानव ठक्कर, मानुष शाह और पायस जैन) बनाम पाकिस्तान
स्टेज: ग्रुप स्टेज (ग्रुप F)

शाम 4:15 बजे

कबड्डी – महिला टीम (ग्रुप स्टेज)
टीमें: भारत बनाम बांग्लादेश

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