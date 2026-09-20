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Asian Games 2026 में भारत की दमदार शुरुआत, पहले दिन 2 मेडल पर साधा निशाना

By Digital Desk Edited By: Rajat Gupta
Published: Sun, 20 Sep 2026 07:10 PM (IST)

भारत ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में दो सिल्वर मेडल जीतकर अपने मेडल अभियान की जबरदस्त शुरुआत की।

भारत के खाते में 2 मेडल

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स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। आइची-नागोया में रविवार को एशियाई खेल 2026 की शुरुआत हुई। भारत ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में दो सिल्वर मेडल जीतकर अपने मेडल अभियान की जबरदस्त शुरुआत की। एलावेनिल वलारिवन भारत के लिए मेडल जीतने की शुरुआत में अहम भूमिका में रहीं।

उन्होंने पहले सोनम उत्तम मस्कर और विदर्शा के विनोद के साथ मिलकर टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद एलावेनिल वलारिवन ने व्यक्तिगत इवेंट में भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया। व्यक्तिगत फाइनल में एलावेनिल ने 252.4 पॉइंट्स का स्कोर किया और जापान की हिनाता ताइची से पीछे रहीं। ताइची ने एशियन गेम्स के रिकॉर्ड 253.0 प्‍वाइंट्स के साथ गोल्ड मेडल जीता। दक्षिण कोरिया की ह्योजिन बान ने 230.4 प्‍वाइंट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता।

फाइनल के आखिरी दो शॉट्स से पहले एलावेनिल, ताइची से सिर्फ 0.3 पॉइंट्स पीछे थीं। जापानी शूटर के 10.6 प्‍वाइंट्स के मुकाबले 10.4 पॉइंट्स हासिल करने के बाद भी वह मुकाबले में बनी रहीं, हालांकि इससे दोनों के बीच का अंतर बढ़कर 0.5 पॉइंट्स हो गया।

बाजी पलटने के लिए एक मजबूत आखिरी शॉट की जरूरत थी, लेकिन एलावेनिल ने 10.1 प्‍वाइंट्स ही हासिल किए, जबकि ताइची ने 10.2 प्‍वाइंट्स के साथ अपना संयम बनाए रखा और गोल्ड मेडल जीतकर नया एशियन गेम्स रिकॉर्ड बनाया।

 

 

रविवार को इससे पहले महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में मस्कर और विदर्शा के साथ मिलकर दूसरा स्थान हासिल करने के बाद, व्यक्तिगत सिल्वर मेडल एलावेनिल का उस दिन का दूसरा मेडल था। अब आइची-नागोया गेम्स में भारत के पास शूटिंग में दो सिल्‍वर मेडल हैं। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर सुचिका तरियाल ने महिलाओं की ट्रेडिशनल MMA 60kg प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए एक मेडल पक्का कर लिया।

रविवार को भारत का हॉकी अभियान भी शुरू हुआ। महिला टीम ने अपने पहले मैच में उज्‍बेकिस्तान को 19-0 से करारी शिकस्त दी। पुरुष टीम का सामना अपने शुरुआती मैच में इंडोनेशिया से होगा। शुरुआती दिन कई खेलों में भारत का अभियान शुरू होने के साथ ही, भारतीय खिलाड़ी टेबल टेनिस, बैडमिंटन और क्रिकेट में भी एक्शन में दिखे।

एशियाई खेल 2026 में भारत के पदक

  • सिल्वर मेडल: महिलाओं का 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर, विदर्शा विनोद)।
  • सिल्वर: महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में एलावेनिल वलारिवन।

एशियन गेम्‍स 2026 में पहले दिन का रिजल्‍ट

  • शूटिंग: इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता।
  • वुशु: सूरज सिंह मयांगलांबम मेंस चांगक्वान फाइनल में 11वें स्थान पर रहे।
  • टेकबॉल: क्विंसी डिसूजा महिलाओं के सिंगल्स ब्रॉन्ज मेडल मैच में युइना सकामोतो (जापान) से हार गईं।
  • स्विमिंग: मेंस के 100 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स में बेनेडिक्शन बेनिस्टन 12वें और आकाश मणि 23वें स्थान पर रहे।
  • टेकबॉल: क्विंसी डिसूजा/मोहम्मद अनस बेग मिक्स्ड डबल्स ब्रॉन्ज मेडल मैच में होआंग मिन्ह टैन गुयेन/गिया निग ट्रिन्ह (वियतनाम) से हार गए।
  • तैराकी: ऋषभ दास मेंस 100 मीटर बैकस्ट्रोक हीट में पांचवें स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उत्कर्ष पाटिल 12वें स्थान पर रहे।
  • मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स: सुचिका तरियाल ने महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किग्रा क्वार्टर फाइनल में अल्तानचिमेग बैगलमा (मंगोलिया) को हराया।
  • हॉकी: भारत ने महिलाओं के पूल B मैच में उज्‍बेकिस्तान को 19-0 से हराया।
  • टेबल टेनिस: भारत ने महिलाओं की टीम ग्रुप F मैच में इंडोनेशिया को 3-0 से हराया।
  • टेबल टेनिस: भारत ने पुरुषों की टीम ग्रुप F मैच में इंडोनेशिया को 3-0 से हराया।
  • शूटिंग: इलावेनिल वलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत फाइनल में सिल्वर मेडल जीता। सोनम मस्कर छठे स्थान पर रहीं।
  • बैडमिंटन: भारत ने महिला टीम इवेंट में कजाकिस्तान को 3-0 से हराया (पीवी सिंधु, उन्नति हुड्डा और तन्वी शर्मा ने सिंगल्स मैच जीते)।
  • हॉकी: भारत ने पुरुषों के पूल A मैच में इंडोनेशिया को 13-1 से हराया।
  • क्रिकेट: भारत ने महिला सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रनों से हराया। अब गोल्ड-मेडल मैच में श्रीलंका से मुकाबला होगा।
  • स्विमिंग: ऋषभ दास पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक फाइनल में छठे स्थान पर रहे।
  • टेबल टेनिस: भारत ने महिला पूल F मैच में सिंगापुर को 3-2 से हराया।
  • वुशु: अपर्णा महिलाओं के 52 किग्रा सांडा राउंड ऑफ 16 में सोगंद सिंकाइचेतन (ईरान) से 0-2 से हार गईं।
  • वुशु: विक्रांत बालियान पुरुषों के 75 किग्रा सांडा राउंड ऑफ 16 में सोहेल मौसावी (ईरान) से 0-2 से हार गए।

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