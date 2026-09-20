Asian Games 2026 में भारत की दमदार शुरुआत, पहले दिन 2 मेडल पर साधा निशाना

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। आइची-नागोया में रविवार को एशियाई खेल 2026 की शुरुआत हुई। भारत ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में दो सिल्वर मेडल जीतकर अपने मेडल अभियान की जबरदस्त शुरुआत की। एलावेनिल वलारिवन भारत के लिए मेडल जीतने की शुरुआत में अहम भूमिका में रहीं।

उन्होंने पहले सोनम उत्तम मस्कर और विदर्शा के विनोद के साथ मिलकर टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद एलावेनिल वलारिवन ने व्यक्तिगत इवेंट में भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया। व्यक्तिगत फाइनल में एलावेनिल ने 252.4 पॉइंट्स का स्कोर किया और जापान की हिनाता ताइची से पीछे रहीं। ताइची ने एशियन गेम्स के रिकॉर्ड 253.0 प्‍वाइंट्स के साथ गोल्ड मेडल जीता। दक्षिण कोरिया की ह्योजिन बान ने 230.4 प्‍वाइंट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता।

फाइनल के आखिरी दो शॉट्स से पहले एलावेनिल, ताइची से सिर्फ 0.3 पॉइंट्स पीछे थीं। जापानी शूटर के 10.6 प्‍वाइंट्स के मुकाबले 10.4 पॉइंट्स हासिल करने के बाद भी वह मुकाबले में बनी रहीं, हालांकि इससे दोनों के बीच का अंतर बढ़कर 0.5 पॉइंट्स हो गया।

बाजी पलटने के लिए एक मजबूत आखिरी शॉट की जरूरत थी, लेकिन एलावेनिल ने 10.1 प्‍वाइंट्स ही हासिल किए, जबकि ताइची ने 10.2 प्‍वाइंट्स के साथ अपना संयम बनाए रखा और गोल्ड मेडल जीतकर नया एशियन गेम्स रिकॉर्ड बनाया। India’s first medal at #AsianGames2026!



Congratulations to Elavenil Valarivan, Sonam Maskar & Vidarsa K Vinod on securing Silver in the Women’s 10m Air Rifle Team event.



Wishing our champions and the entire Indian contingent many more moments of glory.#Cheer4Bharat pic.twitter.com/Y36yGduYuM — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 20, 2026 रविवार को इससे पहले महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में मस्कर और विदर्शा के साथ मिलकर दूसरा स्थान हासिल करने के बाद, व्यक्तिगत सिल्वर मेडल एलावेनिल का उस दिन का दूसरा मेडल था। अब आइची-नागोया गेम्स में भारत के पास शूटिंग में दो सिल्‍वर मेडल हैं। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर सुचिका तरियाल ने महिलाओं की ट्रेडिशनल MMA 60kg प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए एक मेडल पक्का कर लिया।

रविवार को भारत का हॉकी अभियान भी शुरू हुआ। महिला टीम ने अपने पहले मैच में उज्‍बेकिस्तान को 19-0 से करारी शिकस्त दी। पुरुष टीम का सामना अपने शुरुआती मैच में इंडोनेशिया से होगा। शुरुआती दिन कई खेलों में भारत का अभियान शुरू होने के साथ ही, भारतीय खिलाड़ी टेबल टेनिस, बैडमिंटन और क्रिकेट में भी एक्शन में दिखे।