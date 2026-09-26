Asian Games 2026: मैराथन के बाद शूटिंग में भी भारत की 'चांदी', विमेंस 50m राइफल 3 पोजिशन टीम ने जीता सिल्वर

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियन गेम्‍स 2026 में 7वें दिन भारत की शुभ शुरुआत हुई। सावन बरवाल ने मेंस मैराथन में सिल्वर मेडल जीता। वहीं महिलाओं के 50m राइफल 3 पोजिशन टीम इवेंट में सिल्वर मेडल आया। तिलोत्तमा सेन और विदर्शा विनोद ने व्यक्तिगत फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। भारत के खाते में तीसरा गोल्‍ड मेडल भी आ सकता था, लेकिन आशी चौकसे स्टैंडिंग राउंड में पिछड़ गईं।

तिलोत्तमा सेन और विदर्शा विनोद ने तीसरे और छठे स्थान पर रहकर क्वालिफाई किया। तिलोत्तमा ने स्टैंडिंग राउंड में 97 और 98 के स्कोर के साथ कुल 590 अंक हासिल किए। वह दो चीनी खिलाड़ियों से पीछे रहीं, जिनके स्कोर 594 और 591 थे।