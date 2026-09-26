एशियन गेम्स में भारत की 'चांदी', मैराथन में सावन बरवाल ने अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर जीता रजत

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियन गेम्‍स 2026 में 7वें दिन की शुरुआत भारत ने चांदी के साथ की। भारतीय सेना में जवान सावन बरवाल ने मेंस मैराथन में सिल्वर मेडल जीता। भारत के लिए एशियन गेम्स में मेंस मैराथन के इवेंट में 44 साल बाद पहला मेडल आया है।

इससे पहले 1982 में दिल्‍ली में हुए खेले में होसुर कुक्काप्पा सीतारन ने कांस्‍य पदक जीता था। 28 साल के सावन ने मेंस मैराथन में 2:11:37 का नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। उन्‍होंने 2 घंटे 11 मिनट और 37 सेकंड में 42.195 किलोमीटर की मैराथन पूरी की।

आखिरी में बनाई बढ़त सावन बरवाल 35 किमी के निशान तक आगे रहने वाले ग्रुप में शामिल थे, लेकिन आखिरी 7 किलोमीटर में उन्होंने बढ़त बना ली। उन्‍होंने चीन के पेइयू फेंग से 36 सेकंड पहले रेस पूरी की। चीन के फेंग ने कांस्‍य पदक जीता। इचिताका यामाशिता ने 2:10:49 के समय के साथ गोल्ड मेडल पर कब्‍जा जमाया। वह बरवाल से 48 सेकंड आगे थे।

A new National Record and a historic Silver for India! 🥈🔥



44 years later, Sawan Barwal puts India back on the Men's Marathon podium at the Asian Games with a sensational 𝟐:𝟏𝟏:𝟑𝟕 finish! 💪



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