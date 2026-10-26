'इसी तरह चमकते रहें...', पीटी उषा ने की एशियाई पैरा खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना

प्रेट्र, नई दिल्ली। भारतीय ओलिंपिक संघ (IOA) की अध्यक्ष पीटी उषा ने रविवार को हाल में संपन्न पैरा एशियाई खेलों में खिलाड़ियों के रिकार्ड तोड़ प्रदर्शन की सराहना की।

उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का यह अटूट जज्बा देशभर के लाखों लोगों को तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा।

भारत का पैरा एशियाई खेलों में सबसे बेस्ट प्रदर्शन

भारत के पैरा खिलाड़ियों ने एशियाई पैरा खेलों में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने कुल 114 पदक जीते जिनमें 30 स्वर्ण, 35 रजत और 49 कांस्य पदक शामिल हैं।

भारत ने जापान में आयोजित इन खेलों के लिए 168 खिलाड़ियों का दल भेजा था। यह संख्या 2023 में हांगझोउ में हुए खेलों में भेजे गए भारतीय दल की तुलना में लगभग आधी थी। उस समय भारत ने कुल 108 पदक जीते थे जिनमें 27 स्वर्ण पदक शामिल थे।