जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को पिछले महीने जापान के आईची नागोया में आयोजित पैरा एशियाई खेल 2026 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया।

प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि उनका संघर्ष और सफलता पूरे देश के लिए प्रेरणा है। भारतीय खिलाड़ियों ने न केवल पदक जीते हैं, बल्कि करोड़ों देशवासियों का दिल भी जीता है। इस अवसर पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी मौजूद रहे।

दोहरा स्वर्ण पदक जीतने वाली तीरंदाज शीतल देवी और दृष्टिबाधित धाविका सिमरन सहित कई खिलाड़ी कार्यक्रम में शामिल हुए। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री को उपहार भी भेंट किए। इस दौरान मोदी कुछ खिलाड़ियों को मिठाई खिलाते हुए भी नजर आए। प्रधानमंत्री ने क्‍या कहा प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा, 'आपका शानदार प्रदर्शन दिखाता है कि भारत दुनिया में खेल महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आपका संघर्ष और आपकी उपलब्धियां हर भारतीय को प्रेरित करती हैं। पहले माता-पिता अपने बच्चों को खेलों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने से डरते थे।'

उन्‍होंने आगे कहा, 'लोगों को लगता था कि ऐसी व्यवस्था में कुछ नहीं हो सकता, जहां प्रतिभाओं को पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता। लेकिन खिलाड़ियों की तरह ही सरकार ने भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा और व्यवस्था में बदलाव का फैसला किया।'

मोदी ने कहा, 'हमने तय किया कि देश के युवाओं की प्रतिभा बेकार नहीं जानी चाहिए। जिस व्यवस्था ने आपकी प्रगति में बाधा डाली, हमने उसे बदलने का फैसला किया। अब किसी युवा को अपनी प्रतिभा पर भरोसा है तो उसे यह विश्वास भी है कि पूरा देश उसके साथ खड़ा है।'

रिंकू के जज्बे को सराहा प्रधानमंत्री ने भाला फेंक खिलाड़ी रिंकू हुड्डा के जज्बे की विशेष रूप से सराहना की। रिंकू ने खेलों से कुछ महीने पहले अपनी मां को खो दिया था और स्वर्ण पदक जीतकर उसे मां को समर्पित किया था। बचपन में एक दुर्घटना के कारण रिंकू का बायां हाथ भी कट गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने उस पल में पूरे देश को भावुक कर दिया था।

लास एंजिलिस पैरालिंपिक के लिए रहें तैयार प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से पैरा एशियाई खेलों की सफलता का जश्न मनाने के साथ ही भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने 2028 में होने वाले लास एंजिलिस पैरालिंपिक को भारतीय खिलाड़ियों का अगला बड़ा लक्ष्य बताया।