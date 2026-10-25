एशियन पैरा गेम्स में चमक बिखेरने वालों पर बरसा पीएम नरेंद्र मोदी का प्यार, सोशल मीडिया पर जमकर की तारीफ

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हाल ही में खत्म हुए एशियन गेम्स-2026 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। भारत ने इन खेलों में अभी तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। टीम इंडिया ने आइची-नागोया में आयोजित इन खेलों में कुल 114 मेडल जीते हैं।

भारत के हिस्से 30 गोल्ड, 35 सिल्वर और 49 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की है और कहा है कि यह प्रदर्शन देश के बाकी खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा।

पीएम मोदी ने की तारीफ पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "हाल ही में खत्म हुए पैरा एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने रिकॉर्ड 114 मेडल जीतने के साथ इन खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। यह हमारे लिए गर्व की बात है और पूरा देश इससे खुश है। मैं भारतीय दल के हर एक सदस्य को उनकी शानदार प्रतिबद्धता के लिए बधाई देता हूं। हर खिलाड़ी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि में योगदान दिया है और करोड़ों भारतीयों को प्रेरित किया है।"