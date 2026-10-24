एशियन पैरा गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। जापान में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में हरियाणा के पैरा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन से इतिहास रच दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 114 पदक जीते, जिनमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने नौ स्वर्ण सहित कुल 31 पदक हासिल किए हैं।

पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन आफ हरियाणा की अध्यक्ष आरती सिंह राव ने उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, प्रशिक्षकों के समर्पण, परिवारों के निरंतर सहयोग तथा खेल संगठनों के प्रयासों से यह संभव हो सका है। भारतीय दल के कुल स्वर्ण पदकों में अकेले हरियाणा की लगभग 30 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रदेश के खिलाड़ियों की अद्वितीय प्रतिभा, मेहनत और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है।

खिलाड़ी सुमित अंतिल (जैवलिन), हनी (जैवलिन थ्रो), प्रणव सूरमा (क्लब थ्रो), हरविंदर सिंह (तीरंदाजी), संदीप कुमार (400 मीटर दौड़), नितेश कुमार (बैडमिंटन), धर्मवीर (क्लब थ्रो), सुमित (जैवलिन थ्रो) तथा रिंकू ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। रोहतक जिले के खिलाड़ी हनी ने जैवलिन थ्रो की एफ-37 श्रेणी में 60.49 मीटर का थ्रो करके नया विश्व रिकार्ड बनाने की उपलब्धि हासिल की। वहीं, हिसार के संदीप कुमार ने टी-44 श्रेणी की 400 मीटर दौड़ में 52.28 सेकंड का समय निकालते हुए स्वर्ण पदक जीता और विश्व रिकार्ड तोड़कर इतिहास रच दिया।