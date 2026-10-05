एशियन गेम्स में मिली सफलता तो पीएम नरेंद्र मोदी का सीना हुआ चौड़ा, हर एक शख्स को दी बधाई
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स की सफलता के बाद देश के खिलाड़ियों को बधाई दी है और बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाई है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशियन गेम्स-2026 खत्म हो चुके हैं और भारत ने कुल 85 मेडल्स के साथ अपना सफर खत्म किया। हालांकि, पिछले संस्करण के मुकाबले ये संख्या काफी कम है, लेकिन मेडल टैली में भारत फिर भी चौथे स्थान पर रहने में सफल रहा। इस सफलता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है।
भारत ने चीन में खेले गए पिछले एशियन गेम्स में कुल 106 मेडल जीते थे। इस बार भारतीय खिलाड़ी 100 के आस-पास भी नहीं पहुंच सके। भारत के हिस्से कुल 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। भारत ने इस बार कई ऐतिहासिक सफलताएं हासिल कीं जिनमें आर्चरी और मुक्केबाजी सहित हॉकी ने अहम योगदान दिया।
पीएम मोदी की बधाई
पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए खिलाड़ियों के जुनून, जज्बे की सराहना की है और हर किसी को बधाई दी है। उन्होंने लिखा, "एशियन गेम्स-2026 खत्म हो गए हैं और ऐसे में मैं भारतीय दल के हर सदस्य को प्रतिबद्धता, जुनून और बेहतरीन खेल भावना के साथ इन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई देता हूं। सभी मेडल विजेताओं को बधाई जिनकी सफलता ने देश को खुशी के पल दिए। उम्मीद करता हूं कि इन खेलों में मिली सफलता आने वाले सालों में कई और उपलब्धियों को प्रेरित करेगी। उम्मीद करता हूं कि ये उपलब्धियां जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत करने में योगदान देंगी।"
As the Asian Games 2026 draw to a close, my compliments to every member of the Indian contingent for representing our nation with determination, passion and remarkable sporting spirit. Congratulations to all our medal winners, whose performances have brought immense joy to the nation. May these Games inspire even greater achievements in the years ahead. May they contribute to strengthening sports at the grassroots too.— Narendra Modi (@narendramodi) October 4, 2026
आखिरी दो दिन में हुआ कमाल
भारत ने इन खेलों में आखिरी दो दिन में शानदार कमाल किया और 11 गोल्ड मेडल अपने नाम किए जिससे मेडल टैली में उसके स्थान में गजब का इजाफा हुआ। भारत पहले टॉप-10 में नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल जीते और भारत को आगे बढ़ने का मौका दिया। चीन 341 मेडल के साथ पहले स्थान पर रहा जिसमें 169 गोल्ड, 89 सिल्वर और 83 ब्रॉन्ज मेडल हैं। उसके बाद मेजबान जापान है जिसने कुल 269 मेडल जीते हैं। इसमें से जापान के हिस्से 83 गोल्ड, 95 सिल्वर और 91 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। साउथ कोरिया कुल 160 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर है। इस देश के हिस्से 39 गोल्ड, 43 सिल्वर और 68 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं।
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