Asian Games में सोनीपत के खिलाड़ियों का जलवा, 15 ने जीते मेडल; 13 गोल्ड से चमका जिले का नाम

नंदकिशोर भारद्वाज, सोनीपत। जापान के आइची नागोया में सपन्न हुए एशियाई खेलों में सोनीपत के खिलाड़ियों ने अपना दबदबा कायम रखा है। प्रदेश में सोनीपत से एक जिले से सर्वाधिक 18 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिनमें से 15 खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर देश-प्रदेश के साथ जिले का मान बढ़ाया है।

15 में से 13 गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रांज मेडल सोनीपत के खिलाड़ियों ने जीते हैं। हाकी में सात, कबड्डी में चार, कुश्ती में दो, एथलेटिक्स व तीरंदाजी में एक-एक मेडल मिला है। अगर खेल के हिसाब से मेडल की बात करें तो साेनीपत के खिलाड़ियों ने महिला व पुरुष हाकी में गोल्ड, महिला व पुरुष कबड्डी में गोल्ड, कुश्ती में एक सिल्वर व एक ब्रांज, एथलेटिक्स में गोल्ड और तीरंदाजी में गोल्ड जीता है।

अभिषेक ने सेमीफाइनल मैच में अंतिम मिनट में विजीय गोल कर पाकिस्तान की टीम को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वर्ष 1998 में एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष व महिला हाकी टीमों ने फाइनल मैच खेले थे, लेकिन उस समय महिला टीम को हार का सामना करते हुए रजत पदक मिला था।

अब टीम को गोल्ड मेडल का सपना पूरा हो सका है। वहीं भारतीय पुरुष व महिला कबड्डी टीमों ने गोल्ड मेडल जीते। पुरुष टीम में गोहाना के सुनील मलिक व आशु मलिक, सिसाना के जयदीप शामिल थे, वहीं खानपुर कलां की राजरानी महिला कबड्डी टीम का हिस्सा रहीं।

कुश्ती में गांव जागसी के नितेश ने सिल्वर मेडल और गांव डबरपुर के सुनील मलिक ने ब्रांज मेडल जीतकर पहलवानी का दम दिखाया। एथलेटिक्स में गांव गूमड़ की किरण पहल ने चार गुना 400 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल जीता, जबकि तीरंदाजी में गांव सिवानका के कुशल दलाल ने गोल्ड पर निशाना साधा।

वर्ष 1962 में था देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत के खिलाड़ियों ने वर्ष 1962 में हुए एशियाई खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया था, तब देश के खिलाड़ियों ने 33 पदक जीते थे। इस साल भी खिलाड़ी वर्ष 2022 का प्रदर्शन दोहरा सके हैं।