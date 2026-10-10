खेल मंत्री से मिले पैरा निशानेबाज, PCI पर लगाए गंभीर आरोप

पीटीआई, नई दिल्ली: आगामी आइची-नागोया पैरा एशियाई खेलों की चयन प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पैरा निशानेबाजों ने शुक्रवार को खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। उन्होंने खेल प्रशासन में कथित खामियों को लेकर अपनी चिंताएं रखीं। यह बैठक भारतीय दल के विदाई समारोह में निशानेबाजों के विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद हुई।

तीन निशानेबाजों के प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) ने 18 अक्टूबर से शुरू होने वाले खेलों के लिए चार ऐसे निशानेबाजों को शामिल करने के मकसद से चयन नियमों में ढील दी, जो तय मानदंडों पर खरे नहीं उतरते थे।

समाधान निकालने की कोशिश जारी एशिया में तीसरी रैंकिंग वाले पैरा पिस्टल निशानेबाज संदीप कुमार ने पहले चयन प्रक्रिया में पक्षपात का आरोप लगाया था। उनका दावा था कि महाद्विपीय रैंकिंग में 14वें स्थान पर मौजूद रुद्रांश खंडेलवाल को उनसे और मौजूदा एशियाई नंबर एक आकाश से आगे चुन लिया गया।

खेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंत्री ने खिलाड़ियों की बात सुनी और उनकी समस्याओं का व्यावहारिक समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। मामले को बेहतर तरीके से सुलझाने पर चर्चा जारी है। निशानेबाजों ने चयन प्रक्रिया में कथित वित्तीय भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और हेरफेर की तत्काल स्वतंत्र जांच की मांग भी की।