Para Asian Games 2026: दूसरे दिन भी हुई पदकों की बरसात, भारत ने अब तक जीते कुल 9 गोल्ड मेडल

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। जापान के आइची नागोया में चल रहे पांचवें पैरा एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने दूसरे दिन मंगलवार को पांच स्वर्ण समेत कुल 24 पदक अपने नाम किए। भारत अब 35 पदकों के साथ पदक तालिका में छठे स्थान पर है, जिनमें नौ स्वर्ण, 11 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के कुल पदकों में एथलेटिक्स का योगदान 20 पदकों का है।

एथलेटिक्स में मिले पांचों स्वर्ण निषाद कुमार दिन के सबसे चमकदार सितारे रहे। उन्होंने सोमवार को टी47 लंबी कूद में स्वर्ण जीतने के बाद मंगलवार को ऊंची कूद में भी पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने 2.04 मीटर की छलांग लगाकर खेलों का रिकार्ड भी बनाया। दीप्ति जीवनजी ने महिलाओं की 400 मीटर टी20 स्पर्धा में 56.36 सेकंड का खेलों का रिकार्ड समय निकालकर लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता।