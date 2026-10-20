पैरा एशियाई खेल: दूसरे दिन एथलीट्स का जलवा, सिमरन शर्मा और प्रणव सूरमा ने दिलाए स्वर्ण पदक

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पैरा एशियाई खेलों के दूसरे दिन भी भारतीय एथलीटों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। सिमरन शर्मा और प्रणव सूरमा ने गोल्ड मेडल जीता, जिससे तालिका में भारत की स्थिति और मजबूत हो गई। भारत ने इन दोनों के स्वर्ण पदक के साथ अब तक सात गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए हैं। पहले दिन भी भारतीय दल ने चार स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे।

दिन की शुरुआत में गोल्ड दीप्ति जीवंजी ने दिलाया, जहां उन्होंने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद प्रणव और सिमरन ने सोने पर कब्जा जमाया। सिमरन ने 2022 में सिल्वर मेडल जीता था लेकिन इस बार उन्होंने पदक का रंग बदला है और सोने पर कब्जा जमाया। इसी इवेंट में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल के लिए पोडियम पर जगह बनाई।

प्रणव सूरमा ने जीता गोल्ड प्रणव ने डिस्कस थ्रो में भारत के लिए इतिहास रचा। उन्होंने कुल 932 रजा अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। भारत के ही राम रतन सिंह के 892 अंक रहे, जिसके साथ वे दूसरे स्थान पर रहे और सिल्वर मेडल के लिए पोडियम पर जगह बनाई। सूरमा ने छह प्रयासों में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले प्रयास में 10.79 अंक हासिल किए। इसके बाद दूसरे प्रयास में उन्होंने फाउल कर दिया। तीसरे में 11.35 और चौथे में 11.66 अंक उन्होंने कमाए। दूसरी तरफ सिंह को शुरुआत में सफलता नहीं मिली लेकिन उन्होंने बाद में वापसी की और दूसरा स्थान हासिल किया।