एशियन पैरा गेम्स के 3 बार के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज यादव ने की आत्महत्या, खेल जगत में पसरा सन्नाटा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत को पैरा एशियन गेम्स में तीन बार गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज यादव ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पूरे खेल जगत सन्नाटा पसर गया है। 42 साल के नीरज बीते रात अपने फ्लैट पर मृत पाए गए।

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक आशंका है कि नीरज ने जहर ले लिया था। नीरज का पोस्टमार्टम बुधवार को दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में हो रहा है। कौन थे नीरज यादव? नीरज का जन्म 10 फरवरी, 1994 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ था। सात साल की उम्र में वो पोलियो को शिकार हो गए। हालांकि, नीरज ने इन चुनौतियों के बाद भी अपना सपना पूरा करने का प्रयास किया।