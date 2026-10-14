नीरज गोयत भारत के इतिहास के सबसे बड़े बॉक्सिंग कार्ड में पूर्व UFC चैंपियन एंथनी पेटिस से भिड़ेंगे

प्रेट्र, नई दिल्ली। भारत के पेशेवर मुक्केबाज नीरज गोयत अगले साल 23 जनवरी को पूर्व यूएफसी लाइटवेट विश्व चैंपियन एंथनी पेटिस से भिड़ेंगे। दोनों के बीच सुपर वेल्टरवेट (69.9 किग्रा) वर्ग में छह राउंड का मुकाबला होगा।

इस मुकाबले की मेजबानी के लिए देश के तीन शहरों के नाम पर विचार किया जा रहा है। पेटिस मुख्य रूप से मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (एमएमए) के खिलाड़ी रहे हैं। उनका पिछला बाक्सिंग मुकाबला 2024 में हुआ था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

नीरज गोयत का पेशेवर रिकॉर्ड 27 मुकाबलों में 21 जीत का है। वह लगातार चार मुकाबले जीत चुके हैं। उनकी पिछली जीत अगस्त में बर्मिंघम में आई थी। इस मुकाबले का आयोजन इंडियन प्रो बाक्सिंग लीग (आईपीबीएल) बाक्सिंग कर रही है, जबकि इसे इंडियन बाक्सिंग काउंसिल की मंजूरी मिली है।

हैदराबाद, विशाखापत्तनम और चेन्नई में से किसी एक शहर में यह मुकाबला आयोजित किया जा सकता है। मेजबान शहर और आयोजन स्थल की घोषणा नवंबर में की जाएगी। 34 वर्षीय गोयत विश्व मुक्केबाजी परिषद (डब्ल्यूबीसी) की रैंकिंग में जगह बनाने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज थे।