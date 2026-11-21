स्पोर्ट्स डेस्क, गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आयोजित 49वीं योनेक्स-सनराइज अंतरराज्यीय, अंतरक्षेत्रीय एवं जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के व्यक्तिगत मुकाबलों में शनिवार को पांच वर्गों के फाइनल खेले गए।

अंडर-19 महिला एकल में कर्नाटक की शाइना मणिमुथु और पुरुष एकल में तेलंगाना के टंकारा ज्ञान दत्तू तलसिला ने खिताब जीते। वहीं पुरुष युगल में कर्नाटक, महिला युगल में कर्नाटक-हरियाणा और मिश्रित युगल में छत्तीसगढ़-तमिलनाडु की जोड़ियों ने बाजी मारी।

शाइना की एकतरफा जीत महिला एकल के फाइनल में शीर्ष वरीय शाइना मणिमुथु ने कर्नाटक की ही लक्ष्या राजेश को 15-10, 15-12 से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। पुरुष एकल के खिताबी मुकाबले में तेलंगाना के टंकारा ज्ञान दत्तू तलसिला ने अपने राज्य के अखिल रेड्डी बोब्बा को 19-17, 15-11 से पराजित किया। पहला गेम बेहद संघर्षपूर्ण रहा, जिसमें टंकारा ने 19-17 से जीत दर्ज की। पवन-पुनिथ की जोड़ी ने जीता खिताब पुरुष युगल फाइनल में कर्नाटक के पवन सुरेश और पुनिथ एस की जोड़ी ने छत्तीसगढ़-मणिपुर के दिव्यांश अग्रवाल और अमरजीत सिंह ख्वैराकपम को 16-14, 15-9 से हराया। महिला युगल में कर्नाटक-हरियाणा की शीर्ष वरीय दिया भीमैया बी और बरुनी पार्श्वाल ने उत्तराखंड की आन्या बिष्ट और एंजल पुनेरा को 10-15, 15-12, 15-12 से हराकर खिताब जीता। पहले गेम में पिछड़ने के बाद विजेता जोड़ी ने शानदार वापसी की।

मिश्रित युगल के फाइनल में छत्तीसगढ़-तमिलनाडु की दिव्यांश अग्रवाल और वर्णा प्रभुआनंद की जोड़ी ने कर्नाटक की अमिथ राज नटराज और सुहिना राय को 15-12, 15-8 से हराया। इस तरह पांचों व्यक्तिगत फाइनल में अलग-अलग वर्गों के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का प्रदर्शन किया। विजेता और उपविजेताओं को राज्यपाल दुष्यंत गौतम, सिक्किम विधानसभा अध्यक्ष एमएन शेर्पा और खेल तथा युवा मामला विभाग के मंत्री राजु बस्नेत के हाथों ट्राफी प्रदान किया गया।

महिला चेयर अंपायरों ने रचा इतिहास इस चैंपियनशिप की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय खेलों में महिला भागीदारी को लेकर रही। राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन प्रतियोगिता में पहली बार पूरी तरह महिला चेयर अंपायरों का पैनल नियुक्त किया गया। देश के विभिन्न हिस्सों से कुल 17 अंपायरों का चयन किया गया था।