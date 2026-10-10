IOA के चुनाव की तारीख का हुआ एलान, संजय कुमार श्रीवास्तव की निगरानी में चुनी जाएगी नई कार्यकारी परिषद

पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय ओलिंपिक संघ (आइओए) ने शनिवार को घोषणा की कि वह पांच दिसंबर को अपनी नई कार्यकारी परिषद का चुनाव करेगा। चुनाव की देखरेख के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ के पूर्व चुनाव आयुक्त संजय कुमार श्रीवास्तव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करके चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नई कार्यकारी परिषद के सदस्यों का कार्यकाल चार साल (2026-2030) का होगा।

आइओए ने कहा कि चुनाव राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम (राष्ट्रीय खेल निकायों) नियम 2026, संशोधित आइओए संविधान और लागू आइओए चुनाव उप-नियमों और नियमों के अनुसार होंगे। आइओए ने कहा कि आइओए ने दिल्ली और चंडीगढ़ के पूर्व चुनाव आयुक्त, आइएएस (रिटायर्ड) संजय कुमार श्रीवास्तव को 2026 के चुनावों के लिए चुनावी अधिकारी/रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया है।

संजय एथलीट्स कमीशन, उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों और आइओए एग्जीक्यूटिव काउंसिल से संबंधित चुनावों का संचालन, निगरानी और पर्यवेक्षण करेंगे। 2022 के आइओए चुनावों में, 77 सदस्यों वाले इलेक्टोरल कालेज में ओलिंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू, गगन नारंग, साक्षी मलिक, योगेश्वर दत्त और एमएम सोमैया जैसे खिलाड़ी शामिल थे।