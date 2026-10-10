रणजी ट्रॉफी 2026-27 का रोमांच कल से शुरू, राहुल-जायसवाल और जडेजा जैसे स्टार खिलाड़ियों का लगेगा मेला

पीटीआई, नई दिल्ली। रणजी ट्रॉफी का 2026-27 सत्र रविवार से शुरू होने जा रहा है। इसमें भारतीय क्रिकेटरों की मौजूदगी टूर्नामेंट का महत्व बढ़ाएगी और यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह कोई और चौंकाने वाला विजेता दे पाती है या नहीं। जम्मू-कश्मीर ने इस प्रमुख घरेलू टूर्नामेंट में सबको चौंकाते हुए 2025-26 का खिताब जीता था। उन्होंने आठ बार की चैंपियन और स्टार खिलाड़ियों से सजी कर्नाटक की टीम को हराया था।

टूर्नामेंट के सभी मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे। इस बार जम्मू-कश्मीर को यह अच्छी तरह पता होगा कि खिताब का बचाव करना कहीं ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अब विरोधी टीमें उनके विरुद्ध बेहतर तैयारी के साथ उतरेंगी। मुंबई, कर्नाटक, बंगाल, दिल्ली, सौराष्ट्र और विदर्भ जैसी पारंपरिक दिग्गज टीमों के साथ-साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र जैसी हाल ही में उभरी टीमें भी 27 फरवरी, 2027 को खिताब जीतने की कोशिश करेंगी। इन टीमों में कई भारतीय खिलाड़ी भी घरेलू सर्किट में खेलते हुए दिखाई देंगे, जो आम तौर पर कम ही देखने को मिलता है।

इनमें केएल राहुल (कर्नाटक), वॉशिंगटन सुंदर (तमिलनाडु), रवींद्र जडेजा (सौराष्ट्र), यशस्वी जायसवाल (मुंबई) और रजत पाटीदार (मध्य प्रदेश) जैसे कुछ बड़े खिलाड़ी इस सीजन की रणजी ट्रॉफी में पूरी तरह या कुछ मैचों के लिए खेलते हुए दिखेंगे। टूर्नामेंट में बड़े खिलाड़ियों के निजी लक्ष्य भी अपनी-अपनी टीमों के लिए अच्छे नतीजों के अलावा इस टूर्नामेंट में बड़े खिलाड़ियों केमें अपने निजी मकसद भी हैं।

जैसे राहुल और जायसवाल के लिए, न्यूजीलैंड के विरुद्ध दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए जाने से पहले लाल गेंद क्रिकेट में कुछ कीमती समय बिताने का यह एक मौका होगा। वहीं वॉशिंगटन भारत की टेस्ट टीम में संभावित चयन से पहले अपनी गेंदबाजी कौशल को बेहतर बनाने के लिए उत्सुक होंगे, जैसा कि वेस्टइंडीज के विरुद्ध चल रही टी-20 सीरीज से उनके हटने से संकेत मिलता है।

इसके अलावा मोहम्मद शमी जैसे कुछ अन्य खिलाड़ी भी हैं, जो कुछ समय से भारतीय टीम से दूर रहे हैं। ये खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर एक बार फिर अपनी दावेदारी ठोकेंगे। न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की टी-20 टीम में भुवनेश्वर कुमार की हालिया वापसी से राष्ट्रीय टीम में उनकी स्थिर वापसी की और उम्मीदें बढ़ सकती हैं।

🎥 A historic moment that brought an incredible Ranji Trophy 2025-26 season to a close 🏆👏 Predict your Champions for this season 👇 #RanjiTrophy 2026-27 begins TOMORROW! @mflone_ https://t.co/gMjC79JMYe — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 10, 2026 प्रभावित करना चाहेंगे युवा क्रिकेटर इस टूर्नामेंट से कई युवा खिलाड़ी भी लगातार अच्छा प्रदर्शन करके बड़े अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए उत्सुक होंगे। किशोर प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी ने बिहार को विश्व क्रिकेट के नक्शे पर मजबूती से स्थापित किया है और अब, साकिबुल गनी जैसे कुछ अन्य खिलाड़ी राज्य पर बने इस नए फोकस का लाभ उठाना चाहेंगे।