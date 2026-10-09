न्यूजीलैंड दौरे की तैयारी के लिए रवींद्र जडेजा का खास प्लान, रणजी ट्रॉफी में करेंगे धार तेज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलनी है। यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भारत के लिए काफी अहम है। टीम के सीनियर खिलाड़ी रवींद्र जडेजा का इसके लिए चुना जाना तय है। जडेजा भी इस बात को जानते हैं और उन्होंने इसकी तैयारी की प्लानिंग भी कर ली है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारत का घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी शुरू हो जाएगा। जडेजा इस टूर्नामेंट से टेस्ट की तैयारी को अंजाम देंगे। उनको 11 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ के खिलाफ शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी के पहले मैच के लिए सौराष्ट्र की टीम में चुना गया है। टीम की कप्तानी जयदेव उनादकट को सौंपी गई है।

वनडे टीम का थे हिस्सा जडेजा हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा थे। उन्हें दो मैच खेलने का मौका मिला था। इन दो मैचों में उन्होंने दो विकेट लिए थे, लेकिन बल्लेबाजी का मौका उन्हें नहीं मिला था। रणजी ट्रॉफी में वह लाल गेंद से न्यूजीलैंड दौरे की तैयारी करेंगे। सौराष्ट्र अपना दूसरा मैच 18 अक्टूबर से कर्नाटक के खिलाफ खेलेगी। जहां तक संभावना है जडेजा इस मैच में भी दिखाई दे सकते हैं और इसके बाद न्यूजीलैंड दौरे पर जा सकते हैं क्योंकि चार नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज शुरू हो रही है और बहुत संभावना है कि जडेजा इस सीरीज के लिए टीम का हिस्सा हों।