अजीत अगरकर के जाते ही एक्टिव हुए रवींद्र जडेजा, BCCI की पोस्ट पर एक कमेंट कर खोल दिए अनबन के राज!

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के यह कन्फर्म करने के कुछ घंटे बाद कि अजीत अगरकर का चीफ सेलेक्टर के तौर पर कार्यकाल खत्म हो गया है, भारत के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने X पर एक पोस्ट किया। जडेजा ने BCCI की ओर से सेलेक्टर की खाली जगह के लिए पोस्ट किए गए ट्वीट पर कमेंट किया और पूछा कि इस पद के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है।

जडेजा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्‍यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। किसी ट्वीट पर उनका आखिरी जवाब 19 फरवरी को आया था, जब उन्होंने नेपाल क्रिकेट से जुड़े एक ट्वीट पर भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के साथ बातचीत की थी।

खुलकर कोई टकराव नहीं रवींद्र जडेजा और अजीत अगरकर के बीच कभी खुलकर कोई टकराव नहीं हुआ। हालांकि, भारतीय T20I टीम में सीनियर खिलाड़ियों की जगह जूनियर खिलाड़ियों को लाने में अगरकर ने अहम भूमिका निभाई। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम की बुरी हार के बाद अगरकर को लगा कि भारतीय टीम को युवा खिलाड़ियों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिससे टीम अपनी पुरानी पहचान से अलग एक नई पहचान के साथ खेले।

उनकी इस योजना पर तब कुछ समय के लिए रोक लग गई जब T20 वर्ल्ड कप 2024 से ठीक पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा की भारतीय टीम में वापसी हुई। हालांकि, जिस दिन भारत ने वर्ल्ड कप जीता, उसी दिन इन तीनों खिलाड़ियों ने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। इससे टीम में बड़े बदलाव की वह प्रक्रिया शुरू हो गई जिसे अगरकर महीनों से चाहते थे।

@BCCI What the procedure?🤣 — Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) October 7, 2026 वनडे सीरीज से बाहर रहे अगरकर के कार्यकाल के दौरान इस भारतीय ऑलराउंडर को 2024 में श्रीलंका और 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम से बाहर रखा गया था। हालांकि, पूर्व चीफ सेलेक्टर का हमेशा से यही कहना था कि जडेजा वनडे टीम का एक अहम हिस्सा हैं।

इस फैसले से निराश ऑलराउंडर ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि उन्हें इस फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान जडेजा ने कहा था, "(सिलेक्शन) मेरे हाथ में नहीं है। मैं जरूर खेलना चाहता हूं।"