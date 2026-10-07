इंडियन रेसिंग फेस्टिवल 2026: 13 साल बाद बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर लौटेगी रेसिंग, नवी मुंबई में होगी पहली नाइट रेस

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन रेसिंग फेस्टिवल (IRF) ने अपने 2026 सीजन के पूरे शेड्यूल की घोषणा कर दी है। ग्रेटर नोएडा स्थित 'बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट' दो बड़े रेस वीकेंड्स की मेज़बानी के लिए पूरी तरह तैयार है। पहला आयोजन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर और दूसरा 28 से 29 नवंबर के बीच होगा। ये दोनों आयोजन सीजन के चौथे (Round 4) और पांचवें (Round 5) चरण का हिस्सा होंगे। इसके बाद सीजन का शानदार समापन नवी मुंबई में सड़कों पर होने वाली नाइट-रेस से होगा।

बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में इससे पहले फॉर्मुला 1 (F1) इंडियन ग्रां प्री का आयोजन हो चुका है। अब 13 साल के लंबे इंतजार के बाद इंडियन रेसिंग फेस्टिवल एफआईए (FIA) स्तर की रेसिंग को वापस इस ट्रैक पर ला रहा है। 5.125 किलोमीटर लंबा यह रेस ट्रैक भारतीय मोटरस्पोर्ट्स के इतिहास में एक खास पहचान रखता है। दिल्ली-एनसीआर और आसपास के प्रशंसकों के लिए यह अंतरराष्ट्रीय स्तर की हाई-स्पीड रेसिंग को बेहद करीब से देखने का बेहतरीन मौका होगा।

सीजन के चौथे और पांचवें राउंड के बाद, नवी मुंबई का 3.69 किलोमीटर लंबा 'स्ट्रीट सर्किट' इस टूर्नामेंट के ग्रैंड फिनाले की मेजबानी करेगा, जहां रेसिंग का रोमांच रात में जगमगाती रोशनी के बीच देखने को मिलेगा। इस मौके पर रेसिंग प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड (RPPL) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अखिलेश रेड्डी ने कहा, "2026 का यह रेसिंग कैलेंडर भारत में मोटरस्पोर्ट्स को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे विज़न को दिखाता है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट और नवी मुंबई में रेस कराना हमारा एक पुराना सपना था। बीआईसी (BIC) में रेसिंग की वापसी देश में मोटरस्पोर्ट्स के चाहने वालों के लिए एक बड़ा कदम है। हमें उम्मीद है कि इससे भारतीय मोटरस्पोर्ट्स को एक नई पहचान मिलेगी।"

कोयंबटूर से चेन्नई: अगले चरण में पहुंचा सीजन 'एफ4 इंडियन चैंपियनशिप' के शुरुआती दो राउंड कोयंबटूर के करी मोटर स्पीडवे पर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं।

पहले राउंड में एरिस किरियाकू ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं, दूसरे राउंड में 'गोवा एसेस जेए रेसिंग' के लुविवे संबुडला ने दो रेस जीतीं, जबकि 'हैदराबाद ब्लैकबर्ड्स' के भुवन बोनु ने एक रेस अपने नाम की। दो राउंड के बाद किरियाकू 93 अंकों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि संबुडला 88 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

यह चैंपियनशिप अब 22 और 23 अक्टूबर को चेन्नई के मद्रास इंटरनेशनल सर्किट (MIC) में पहुंचेगी, जो 2026 कैलेंडर का अगला पड़ाव है। चेन्नई राउंड में 'इंडियन रेसिंग लीग' (IRL) भी 2026 सीजन में अपनी शुरुआत करेगी, जिससे आईआरएफ (IRF) के अगले चरण में प्रवेश करते ही आईआरएल और एफ4 इंडियन चैंपियनशिप एक साथ देखने को मिलेंगे।

इंडियन रेसिंग फेस्टिवल 2026 का पूरा कैलेंडर इवेंट - F4 इंडियन चैंपियनशिप

राउंड - राउंड 3

तारीखें - 22–23 अक्टूबर 2026

वेन्यू (स्थान) - मद्रास इंटरनेशनल सर्किट (MIC), चेन्नई राउंड 3

22–23 अक्टूबर 2026

मद्रास इंटरनेशनल सर्किट (MIC), चेन्नई

इंडियन रेसिंग लीग

राउंड 1



F4 इंडियन चैंपियनशिप

राउंड 4

31 अक्टूबर–1 नवंबर 2026

बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ग्रेटर नोएडा

इंडियन रेसिंग लीग

राउंड 2



F4 इंडियन चैंपियनशिप

राउंड 5

28–29 नवंबर 2026

बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ग्रेटर नोएडा

इंडियन रेसिंग लीग

राउंड 3



F4 इंडियन चैंपियनशिप

राउंड 6

5–6 दिसंबर 2026

नवी मुंबई स्ट्रीट सर्किट

इंडियन रेसिंग लीग

राउंड 4



एफ4 इंडियन चैंपियनशिप, जो एक एफआईए-प्रमाणित (FIA-certified) सिंगल-सीटर चैंपियनशिप है, एफआईए के सिंगल-सीटर पाथवे का हिस्सा है और उभरते रेसिंग हुनर को एक मंच प्रदान करती है। वहीं, इंडियन रेसिंग लीग एक जेंडर-न्यूट्रल (लैंगिक-समानता वाली) रेसिंग चैंपियनशिप है, जो भारतीय और अंतरराष्ट्रीय चालकों (ड्राइवर्स) को एक साथ लाती है।

बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट और नवी मुंबई के जुड़ने से इंडियन रेसिंग फेस्टिवल का ध्यान भारत में मोटरस्पोर्ट्स के दायरे को बढ़ाने पर बना हुआ है, जिससे रेसिंग नए दर्शकों तक पहुंचेगी और ड्राइवर्स, टीमों, पार्टनर्स और प्रशंसकों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। बीआईसी (BIC) और नवी मुंबई के इन राउंड्स का सीधा प्रसारण (लाइव स्ट्रीम) जिओहॉटस्टार (JioHotstar) और स्टार स्पोर्ट्स (Star Sports) पर किया जाएगा, जिससे प्रशंसक इस रोमांचक रेसिंग एक्शन से सीधे जुड़ सकेंगे।

एफ4 इंडियन चैंपियनशिप, FIA-प्रमाणित सिंगल-सीटर चैंपियनशिप है, जो FIA की सिंगल-सीटर रेसिंग विकास प्रणाली का हिस्सा है और उभरती हुई रेसिंग प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करती है। वहीं, इंडियन रेसिंग लीग भारतीय और अंतरराष्ट्रीय ड्राइवर्स को एक ऐसी रेसिंग चैंपियनशिप में एक साथ लाती है, जिसमें सभी जेंडर के ड्राइवर्स को प्रतिस्पर्धा करने का समान अवसर मिलता है।