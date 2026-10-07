एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले रोहित यादव के घर तक बनेगी पक्की सड़क, जौनपुर प्रशासन दूर करेगा सारी अड़चन

जागरण संवादाता, जौनपुर। एशियन गेम्स में भाला फेंक प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर देश और जिले का गौरव बढ़ाने वाले मछलीशहर तहसील के अदारी गांव निवासी पदकवीर रोहित यादव के घर तक अब पक्की सड़क पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है।

लंबे समय से सड़क की समस्या झेल रहे रोहित के परिवार और ग्रामीणों के लिए जिला प्रशासन की पहल उम्मीद की नई किरण लेकर आई है।सड़क निर्माण में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव भी इसके लिए आगे आए हैं। उनका कहना है कि इसके लिए जो भी आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा।

दैनिक जागरण ने तीन दिवसीय अभियान में रोहित यादव के घर तक पक्की सड़क नहीं बनने का मुद्दा प्रमुखता से प्रकाशित किया था।



रोहित यादव ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। इसके बावजूद उनके घर तक पहुंचने के लिए अब तक सुगम और पक्की सड़क की सुविधा नहीं है। बरसात के दिनों में कच्चे रास्ते से आवागमन और भी मुश्किल हो जाता है।