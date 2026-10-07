एशियाई खेलों के बाद ओलंपिक का सपना होगा पूरा, चंबा की सीमा से मिलेंगी नीता अंबानी; कड़े संघर्ष से पहुंची मुकाम पर

जागरण टीम, चंबा। एशियाई एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली चंबा की सीमा का ओलंपिक का सपना पूरा होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी सीमा से मुलाकात करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष नीता अंबानी ने 30 अक्टूबर को सीमा को मुलाकात के लिए आमंत्रित किया है। सीमा पहली बार नीता अंबानी से मुलाकात करेंगी। इस विशेष मुलाकात को लेकर सीमा व उसके स्वजन में खुशी का माहौल है।



नीता अंबानी ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं, ऐेसे में सीमा के सपने के साकार होने की उम्मीद बंधी है। नीता अंबानी सीमा के सपने को पंख लगा सकती हैं।



सीमा ने बेहद कठिन परिस्थितियों में संघर्ष कर सफलता पाई है। छोटी उम्र में पिता की मृत्यु के बाद मां ने मेहनत मजदूरी कर बेटी को पढ़ाया व आगे बढ़ाया।

मुख्य अतिथि बनकर मैदान में पहुंची सीमा हुईं भावुक देश का मान बढ़ाने वाली रेटा गांव की सीमा चंबा के प्रसिद्ध चौगान मैदान में मंगलवार को जिलास्तरीय अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मंच पर पहुंचीं। जिस मैदान की धूल में खेलकर वह बड़ी हुईं, उसी मैदान पर जब उनका मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत हुआ, तो पुरानी यादों को समेटे सीमा की आंखें भर आईं।



सीमा ने अपनी सफलता के पीछे के संघर्ष को बयां करते हुए अपनी मां के त्याग को याद किया। उन्होंने कहा कि उनके जीवन में कई लोगों का साथ रहा, लेकिन जो संघर्ष उनकी मां ने झेला है, मैं उसे जिंदगीभर नहीं भूल सकती। सीमा ने कहा, ' कास्य मेरी मंजिली नहीं, मेरा लक्ष्य देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है'।

कभी मां का हाथ पकड़कर यहां आती थीं... मंच से बच्चों और चंबा के लोगों को संबोधित करते हुए सीमा बेहद भावुक हो गईं। उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, "आज इस चौगान में खड़े होकर मुझे अपना पूरा बचपन याद आ रहा है। वर्ष 2010 और 2012 में, मैं भी आप ही बच्चों की तरह इसी धूल-मिट्टी में खेला करती थी। एक दौर वह भी था, जब मैं अपनी मां की उंगली थामकर, उनका हाथ पकड़कर यहां मिंजर मेला देखने आती थी। उस वक्त इस मासूम दिल ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इसी मैदान पर देश के लिए पदक जीतकर मुख्य अतिथि के रूप में खड़ी हो पाऊंगी।"