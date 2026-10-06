'PM मोदी को बताऊंगी चंबा के संघर्ष की कहानी', एशियाई खेलों की पदक विजेता सीमा कुमारी दिल्ली जाने को उत्साहित

केपी पांजला, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के गांव रेटा की धाविका सीमा कुमारी ने जापान के आइची-नागोया में आयोजित 2026 एशियन गेम्स की 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर अपनी सफलता की कहानी साझा की। उन्होंने कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने में केंद्र सरकार की नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सीमा ने बताया कि एशियन गेम्स समाप्त हो चुके हैं और खिलाड़ी अपने-अपने घर लौट रहे हैं।



उन्हें उम्मीद है कि पदक विजेता अन्य खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उन्हें भी मिलने के लिए दिल्ली बुलाएंगे। सीमा ने कहा कि प्रधानमंत्री चंबा जिला आ चुके हैं और वह उन्हें चंबा की खूबसूरती और यहां के संघर्ष के बारे में बताना चाहती हैं।

बेहद कठिन भौगोलिक परिस्थिति चंबा देश के आकांक्षी जिलों में शामिल है। यहां की भौगोलिक परिस्थिति बेहद कठिन है। कई गांवों तक अभी सड़कें नहीं हैं व लोग पैदल आवाजाही करते हैं। इन्हें दिया सफलता का श्रेय उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता केसरी देवी, जिलावासियों, एथलेटिक्स फेडरेशन आफ इंडिया, साई और केंद्रीय खेल मंत्री को दिया। सीमा ने कहा कि इन सभी के समर्थन के कारण ही उनका हूनर गांव से निकलकर देश-विदेश में पहुंचा है।

मेहनत और संघर्ष को दर्शाती है कहानी चंबा कालेज से स्नातक की पढ़ाई कर चुकी सीमा ने कहा कि देश ने उन्हें बहुत उत्साह दिया है। उनका मानना है कि खेलों में सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सामूहिक समर्थन और प्रेरणा का भी परिणाम है।