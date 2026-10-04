एशियाई खेलों में मेडल जीतकर आई सीमा को चंबा के लोगों ने बिठाया पलकों पर, घर पर परिवार करेगा शिव नुआला

संवाद सहयोगी, चंबा। जापान के आइची-नागोया में आयोजित 2026 एशियाई खेलों में 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन करने वाली चंबा की अंतरराष्ट्रीय धाविका सीमा कुमारी का रविवार को गृह जिला पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। दोपहर के समय सीमा के उदयपुर पहुंचने पर राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल परिसर में विशेष सम्मान समारोह हुआ।

परिवार करेगा शिव नुआला सीमा की सफलता पर परिवार की ओर से कुछ दिन बाद घर पर शिव नुआला का आयोजन किया जाएगा। नुआला में रातभर शिव की अराधना की जाती है। सारी भगवान शिव के भजन गाए जाते हैं।

साझा किए अनुभव इस दौरान सीमा ने एशियाई खेलों को लेकर अपने अनुभव भी सबके साथ साझा किए। सीमा ने कहा कि जब अन्य राज्यों की बेटियां पदक जीतकर वापस अपने घर लौटती थीं तो उनका जिस तरह से स्वागत होता था, उसी तरह से आज उनका भी स्वागत हुआ है, जिससे उन्हें बहुत खुशी हुई है।

दुर्गम क्षेत्र व विपरीत परिस्थितियों से निकला हुनर लोगों का कहना है कि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद विश्वस्तरीय एथलीटों के बीच तिरंगा लहराकर सीमा ने पहाड़ की बेटियों के लिए सफलता का नया मार्ग प्रशस्त किया है।

गांव तक भव्य स्वागत उदयपुर में नागरिक अभिनंदन स्वीकार करने के बाद सीमा रविवार शाम अपने पैतृक गांव रेटा के लिए रवाना हुईं। रेटा पहुंचते ही गांव की सीमा से लेकर घर के आंगन तक ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की गूंज के बीच ग्रामीणों ने अपनी लाडली का स्वागत किया।