एशियाई खेलों में भारत को चंबा की सीमा से स्वर्ण पदक की आस, 10000 मीटर दौड़ के फाइनल मुकाबले में आज दौड़ेंगी

जागरण संवाददाता, चंबा। पहाड़ की पगडंडियों से निकलकर अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स के बड़े मंच तक पहुंची चंबा के रेटा गांव की धाविका सीमा 24 सितंबर को जापान के आइची-नागोया में रफ्तार का इम्तिहान देंगी। एशियाई खेलों की 10,000 मीटर दौड़ के फाइनल मुकाबले में वीरवार शाम 7 बजे के करीब जब सीमा ट्रैक पर उतरेंगी तो उनके हर कदम के साथ चंबा ही नहीं बल्कि पूरे देश की उम्मीदें भी दौड़ेंगी। देश को चंबा की बेटी से स्वर्ण पदक की आस है। परिवार, परिचितों और खेल प्रेमियों ने सीमा को सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं।

सीमा के लिए यह वर्षों की साधना का परिणाम वीरवार को नागोया के ट्रैक पर सीमा के सामने केवल प्रतिद्वंद्वी धाविकाएं नहीं होंगी, बल्कि उनकी मेहनत भी परखी जाएगी। चंबा की गलियों से निकली यह बेटी जब दौड़ेगी तो उसके कदमों में परिवार का विश्वास, चंबा की दुआएं और देशवासियों की उम्मीदें साथ होंगी। इंतजार उस पल का है जब सीमा अपनी रफ्तार से सफलता की नई कहानी लिखेंगी। सीमा के लिए यह वर्षों की साधना का परिणाम है।

मार्च में दिया था सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन के बाद अब उन्हें एशिया की मजबूत धाविकाओं के बीच क्षमता साबित करनी है। विश्व एथलेटिक्स के आंकड़ों के अनुसार सीमा ने मार्च 2026 में 10,000 मीटर दौड़ में 32 मिनट 02.43 सेकेंड का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय दर्ज किया था। यह प्रदर्शन उनके निरंतर संघर्ष और बेहतर होती रफ्तार की कहानी बताता है।

कम उम्र में ही शुरू हो गया था पदों का सफर सीमा का पदकों से भरा सफर कम उम्र में ही शुरू हो गया था। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में 3,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर लगातार पहचान बनाई। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेलों में 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण और 5,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय खेलों में 5,000 और 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किए। सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण और 5,000 मीटर में रजत पदक उनके नाम रहा।