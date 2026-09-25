कबड्डी के कोर्ट में भारत की बादशाहत कायम, थाईलैंड को एकतरफा मुकाबले में हराकर फाइनल का टिकट किया पक्का
भारतीय मेंस कबड्डी टीम ने थाईलैंड को एकतरफा सेमीफाइनल मुकाबले में हराकर अपना खिताब बचाने के लिए फाइनल में जगह बना ली।
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मेंस कबड्डी टीम ने थाईलैंड को एकतरफा सेमीफाइनल मुकाबले में हराकर अपना खिताब बचाने के लिए फाइनल में जगह बना ली। भारत ने थाईलैंड को 66-28 से हराया। एशियाई खेलों में आठ बार की पुरुष कबड्डी चैंपियन टीम अब शनिवार को ईरान या चीनी ताइपे के खिलाफ अपना खिताब बचाने के लिए खेलेगी।
Into the Final! 🇮🇳🔥— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 25, 2026
India defeat Thailand 66-28 in the Men’s Kabaddi Semifinal at #AsianGames2026 to book their place in the Gold Medal Match! 🏆
Gold Medal Match | 26 September | 2:30 PM IST onwards#Cheer4Bharat #TeamIndia pic.twitter.com/oUCTfRdt6Y
भारत की शानदार शुरुआत
भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत जबरदस्त अंदाज में की और पहले पांच मिनट में ही 7-1 की बढ़त बना ली। थाईलैंड ने थीराडात चाइसिट के शानदार खेल की बदौलत वापसी की और अंतर को 14-23 कर दिया। थीराडात ने एक रेड में तीन पॉइंट हासिल किए और टीम इंडिया को 'ऑल आउट' भी किया।
थीराडात अपनी टीम के लिए अकेले ही संघर्ष करते रहे, लेकिन हाफ-टाइम तक भारत 37-18 से आगे था। मैच खत्म होने में 11 मिनट बाकी रहते भारत ने 50 पॉइंट का आंकड़ा छू लिया और थाईलैंड पर 50-23 की बढ़त बना ली।
संभलने का कोई मौका नहीं दिया
मैच के आखिरी कुछ मिनटों में भी भारत का दबदबा कायम रहा और थाईलैंड को संभलने का कोई मौका नहीं मिला। भारत ने कुल 43 'आउट' किए, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी सिर्फ 20 ही कर पाए। भारत ने आठ 'ऑल-आउट' प्वाइंट भी हासिल किए, जबकि थाईलैंड को सिर्फ दो ही मिले। भारत ने 15 बोनस पॉइंट भी हासिल किए, जबकि थाईलैंड को सिर्फ पांच ही मिले।
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