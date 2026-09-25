Asian Games 2026: गोल्ड से एक कदम दूर! नेपाल को रौंदकर भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में की शानदार एंट्री

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने शुक्रवार को टोकाई सिटिजंस जिम्नेजियम में खेले गए सेमीफाइनल में नेपाल को 48-24 से हराकर अपना खिताब बचाने का शानदार सफर जारी रखा। इसके साथ ही भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल मैच में अपनी जगह पक्की कर ली।

पूरे मैच के दौरान भारतीय रेडर्स का दबदबा रहा, उन्होंने नेपाल के 18 पॉइंट्स के मुकाबले 35 पॉइंट्स हासिल किए। वहीं, भारतीय डिफेंस ने नेपाल के अटैक को रोके रखा और मैच में तीन बार उन्हें 'ऑल-आउट' किया। संजू देवी भारत की रेडिंग का मुख्य चेहरा रहीं; उन्होंने बार-बार नेपाल की डिफेंस लाइन को तोड़ा और लगातार पॉइंट्स दिलाती रहीं।

𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐓𝐈𝐂𝐊𝐄𝐓 𝐁𝐎𝐎𝐊𝐄𝐃! The Indian Women’s Kabaddi Team are one win away from gold! 🤩#JPP #RoarForPanthers #Kabaddi #ProKabaddi #AsianGames pic.twitter.com/uIqbdxnf6M — Jaipur Pink Panthers (@JaipurPanthers) September 25, 2026 भारत ने शुरुआत में ही बढ़त बना ली और ब्रेक तक 31-17 से आगे रहा। इसमें 23 'आउट' पॉइंट्स, चार बोनस पॉइंट्स और दो 'ऑल-आउट' शामिल थे, जिनका जवाब नेपाल के डिफेंडर नहीं दे पाए। नेपाल पहले हाफ में मुकाबले में बना रहा और उसने 13 टच पॉइंट्स और एक सुपर टैकल हासिल किया, लेकिन वह अंतर को कम नहीं कर सका।

दूसरे हाफ में भारत ने खेल को आसानी से संभाला और 17 और पॉइंट्स (एक 'ऑल-आउट' शामिल था) हासिल करके मैच 48-24 से जीत लिया। मैच दोबारा शुरू होने के बाद नेपाल ने पांच टच पॉइंट्स और दो बोनस प्‍वाइंट हासिल किए, लेकिन ये भारत की बढ़त को चुनौती देने के लिए काफी नहीं थे।