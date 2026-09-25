Asian Games 2026 में भारतीय शूटर्स का जलवा कायम; ऐश्वर्य, नीरज और रुद्राक्ष की तिकड़ी ने दिलाया रजत

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। शूटिंग 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुष टीम स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक आया। रुद्राक्ष बालासाहेब, नीरज और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने भारत को यह मेडल दिलाया। भारत का कुल स्कोर 1762 रहा। चीन ने गोल्‍ड मेडल और साउथ कोरिया ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।

ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर - 589

नीरज कुमार - 588

रुद्राक्ष पाटिल - 585 शानदार शुरुआत के बाद ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर के लिए स्टैंडिंग सीरीज खराब रही, उन्होंने आखिरी सीरीज में 95 का स्कोर किया। फाइनल में जगह बनाने के लिए यह काफी था। नीरज की स्टैंडिंग सीरीज शानदार रही। उन्होंने परफेक्ट 100 का स्कोर किया। एक देश से 2 प्‍लेयर ही फाइनल में जा सकते हैं, ऐसे में रुद्राक्ष पाटिल निश्चित रूप से बाहर हो गए।

Heartiest congratulations to Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudrankksh Balasaheb Patil and Asian Games debutant Niraj Kumar on winning the Silver Medal in the Men’s 50m Rifle 3 Positions Team event at the #AsianGames2026.#Cheer4Bharat pic.twitter.com/Eg3pzEG4EB — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 25, 2026 रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल (जन्म 16 दिसंबर 2003) महाराष्ट्र के ठाणे के रहने वाले एक भारतीय राइफल शूटर हैं। भारत के बेहतरीन राइफल शूटर्स में से एक, रुद्राक्ष ने काहिरा में 2022 ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई।

वह अभिनव बिंद्रा के बाद इस इवेंट में व्यक्तिगत वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। इस जीत से भारत को पेरिस 2024 गेम्स के लिए ओलंपिक कोटा भी मिला। रुद्राक्ष ने ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप, ISSF वर्ल्ड कप, एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

कई बार ISSF मेडल जीतने वाले रुद्राक्ष ने दो वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल, एक जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल, एक ISSF प्रेसिडेंट्स कप टाइटल, तीन ISSF वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल और एशियन चैंपियनशिप में कई मेडल जीते हैं। 2022 में शानदार प्रदर्शन के बाद वह पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में वर्ल्ड नंबर 1 बने और दुनिया के टॉप राइफल शूटर्स में बने हुए हैं।

ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर (जन्म 3 फरवरी 2001) भारत के बेहतरीन राइफल शूटर्स में से एक हैं, जो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में माहिर हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के रतनपुर गांव के रहने वाले ऐश्वर्य की शूटिंग में दिलचस्पी अपने कजिन और ओलंपियन नवदीप सिंह राठौर की वजह से जगी। उन्होंने 2015 में भोपाल की मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी में औपचारिक ट्रेनिंग शुरू की।

तोमर 2019 में सुहल में हुए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतकर चर्चा में आए, जहां उन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसी साल, उन्होंने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में व्यक्तिगत और टीम इवेंट, दोनों में ब्रॉन्ज मेडल जीते और भारत के लिए ओलंपिक कोटा हासिल किया।

उन्होंने अपनी शानदार सफलता का सिलसिला जारी रखते हुए 2021 में नई दिल्ली में हुए ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता और लीमा, पेरू में 2021 ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ एक और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ऐश्वर्य ने टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

नीरज कुमार नीरज कुमार (जन्म 21 जनवरी 2000) एक भारतीय राइफल शूटर हैं जो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में माहिर हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करके वे भारत के प्रमुख राइफल शूटर्स में से एक बनकर उभरे हैं।

नीरज ने कई ISSF वर्ल्ड कप, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, अपनी वर्ल्ड रैंकिंग में लगातार सुधार किया है और इस इवेंट में दुनिया के टॉप कॉम्पिटिटर्स के बीच अपनी जगह बनाई है। वे अभी पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में दुनिया के टॉप 15 शूटर्स में शामिल हैं।