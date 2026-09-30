Asian Games 2026 में भारत का 'गोल्डन डे', तीरंदाजों और निशानेबाजों ने दिलाए चार स्वर्ण पदक, तीन कांस्य भी मिले

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। जापान के आईची नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों में भारत के लिए बुधवार का दिन 'गोल्डन डे' साबित हुआ। भारत ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि चार स्वर्ण पदक अपने नाम किए।

भारतीय तीरंदाजों ने कंपाउंड वर्ग की महिला, पुरुष और मिक्स्ड टीम स्पर्धा में क्लीन स्वीप करते हुए तीन स्वर्ण जीते तो शॉटगन निशानेबाज नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की जोड़ी ने मिक्स्ड ट्रैप स्पर्धा में सोने पर निशाना लगाया। इसके अलावा मुक्केबाजी और कुश्ती में भारत ने तीन कांस्य भी जीते।

भारत अब 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में आठवें स्थान पर पहुंच गया है। तीरंदाजों ने नाम रहा दिन बुधवार का दिन पूरी तरह कंपाउंड तीरंदाजों के नाम रहा। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता और पृथिका प्रदीप ने महिला टीम स्पर्धा में चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण जीता। इसके बाद चिकिता और साहिल जाधव ने मिक्स्ड टीम में कोरिया के जंगयून पार्क और चोई यून ग्यू को शूटआफ के बाद 158-157 से हराया।

इस जीत के साथ भारत ने 2028 लॉस एंजिलिस ओलिंपिक का कोटा भी हासिल किया। दिन का तीसरा स्वर्ण कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु ने पुरुष टीम स्पर्धा में चीन को 238-237 से हराकर दिलाया। चिकिता और साहिल इस तरह दो-दो स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने।

नीरू का दूसरा सोना निशानेबाजी रेंज में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई ने खराब शुरुआत से वापसी करते हुए मिक्स्ड ट्रैप में 34 अंक के साथ स्वर्ण जीता। उनका स्कोर एशियाई खेलों और एशियाई रिकॉर्ड वाला रहा। नीरू का इन खेलों में यह दूसरा स्वर्ण है।