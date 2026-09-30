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Asian Games 2026 में भारत का 'गोल्डन डे', तीरंदाजों और निशानेबाजों ने दिलाए चार स्वर्ण पदक, तीन कांस्य भी मिले

By Digital Desk Edited By: Abhishek Nigam
Published: Wed, 30 Sep 2026 10:47 PM (IST)

भारत के लिए एश‍ियन गेम्‍स 2026 में बुधवार का दिन शानदार रहा। भारत अब कुल 60 मेडल के साथ पदक तालिका में आठवें स्‍थान पर पहुंच गया है।

भारत के लिए गोल्‍डन डे

भारत के लिए गोल्‍डन डे

HighLights

  1. एशियन गेम्‍स 2026 में भारतीय तीरंदाजों का जलवा

  2. भारत 60 मेडल के साथ पदक तालिका में 8वें स्‍थान पर पहुंचा

  3. भारत ने बुधवार के दिन कुल चार गोल्‍ड मेडल अपने नाम किए 

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। जापान के आईची नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों में भारत के लिए बुधवार का दिन 'गोल्डन डे' साबित हुआ। भारत ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि चार स्वर्ण पदक अपने नाम किए।

भारतीय तीरंदाजों ने कंपाउंड वर्ग की महिला, पुरुष और मिक्स्ड टीम स्पर्धा में क्लीन स्वीप करते हुए तीन स्वर्ण जीते तो शॉटगन निशानेबाज नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की जोड़ी ने मिक्स्ड ट्रैप स्पर्धा में सोने पर निशाना लगाया। इसके अलावा मुक्केबाजी और कुश्ती में भारत ने तीन कांस्य भी जीते।

भारत अब 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में आठवें स्थान पर पहुंच गया है।

तीरंदाजों ने नाम रहा दिन

बुधवार का दिन पूरी तरह कंपाउंड तीरंदाजों के नाम रहा। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता और पृथिका प्रदीप ने महिला टीम स्पर्धा में चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण जीता। इसके बाद चिकिता और साहिल जाधव ने मिक्स्ड टीम में कोरिया के जंगयून पार्क और चोई यून ग्यू को शूटआफ के बाद 158-157 से हराया।

इस जीत के साथ भारत ने 2028 लॉस एंजिलिस ओलिंपिक का कोटा भी हासिल किया। दिन का तीसरा स्वर्ण कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु ने पुरुष टीम स्पर्धा में चीन को 238-237 से हराकर दिलाया। चिकिता और साहिल इस तरह दो-दो स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने।

नीरू का दूसरा सोना

निशानेबाजी रेंज में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई ने खराब शुरुआत से वापसी करते हुए मिक्स्ड ट्रैप में 34 अंक के साथ स्वर्ण जीता। उनका स्कोर एशियाई खेलों और एशियाई रिकॉर्ड वाला रहा। नीरू का इन खेलों में यह दूसरा स्वर्ण है।

वह इससे पहले महिला ट्रैप की व्यक्तिगत स्पर्धा में ऐतिहासिक स्वर्ण जीत चुकी हैं और टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थीं।

वहीं मुक्केबाजी में प्रिया घणघस (60 किग्रा) और कपिल पोखरिया (90 किग्रा) को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा और उन्हें कांस्य मिला। वहीं कुश्ती में सुनील कुमार (87 किग्रा) ने कांस्य जीता।

इन खेलों में पदक पक्के

  • महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को 2-0 से हराकर फाइनल में बनाई जगह
  • लवलीना बोरगोहेन ने 75 किग्रा वर्ग के फाइनल में जगह बनाई
  • पुरुष और महिला स्क्वाश टीमों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया

दिन में रहा खास

  • कपाउंड तीरंदाजी महिला टीम स्पर्धा में भारत ने जीता स्वर्ण पदक
  • कपाउंड तीरंदाजी पुरुष टीम और मिक्स्ड टीम ने भी सोना झटका
  • ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई ने जीता स्वर्ण
  • मुक्केबाजी में कपिल पोखरिया और प्रिया घणघस ने जीते कांस्य पदक
  • ग्रीको रोमन पहलवान सुनील कुमार ने जीता कांस्य पदक
  • 10 स्वर्ण सहित कुल 60 पदकों के साथ तालिका में आठवें स्थान पर पहुंचा भारत
  • 15 पदक जीते हैं निशानेबाजों ने, जिनमें तीन स्वर्ण, आठ रजत और चार कांस्य

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