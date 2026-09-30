प्रेट्र, नागोया। भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने बुधवार को क्रमशः कुवैत और सिंगापुर को हराकर एशियाई खेलों की स्क्वाश प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बनाई और इस तरह से अपने लिए पदक पक्के किए। शीर्ष वरीयता प्राप्त और गत चैंपियन भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में कुवैत पर 2-0 से जीत हासिल की।

वीर चोटरानी ने पहले सिंगल्स मुकाबले में बदर अलमोगरेबी के विरुद्ध काफी पसीना बहाया, लेकिन आखिर में वह 34 मिनट तक चले मैच में 12-10, 8-11, 11-0, 11-5 से जीत हासिल करने में सफल रहे। भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी और सिंगल्स में रजत पदक जीतने वाले अभय सिंह ने दूसरे सिंगल्स में अम्मार अल्तमिमी पर 11-3, 11-4, 11-8 से जीत हासिल करके टीम की सेमीफाइनल में जगह सुरक्षित की। अनाहत का शानदार प्रदर्शन महिला वर्ग में अनाहत सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर को 2-0 से हराया। भारत की तरफ से तन्वी खन्ना ने शुरुआत करते हुए पहले सिंगल्स मैच में औ येओंग वाई इयन को 11-6, 4-11, 15-13, 11-1 से पराजित किया।