प्रेट्र, नागोया। मुरली श्रीशंकर ने एशियाई खेलों की पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतकर एथलेटिक्स में भारत का पदक अभियान जारी रखा। पालक्कड के 27 वर्षीय श्रीशंकर ने हांगझोउ में पिछले एशियाई खेलों और इस साल ग्लास्गो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भी रजत पदक जीता था। उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 8.07 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास से पदक जीता।

हालांकि, चौथे प्रयास में टखने में चोट लगने के बाद वह अपने अंतिम दो प्रयास नहीं कर सके। वह चीन के यूहाओ शी के बाद दूसरे स्थान पर रहे। शी ने सत्र का सर्वश्रेष्ठ 8.17 मीटर का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। उज्बेकिस्तान के अनवर अनवारोव ने 8.06 मीटर के प्रयास के साथ कांस्य पदक हासिल किया।

पारुल के नाम रहा कांस्य पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर फाइनल में कांस्य पदक जीता। पारुल एशियाई खेलों में अपने स्वर्ण पदक का बचाव नहीं कर सकीं। उत्तर प्रदेश की 31 वर्षीय पारुल ने 15 मिनट 14.61 सेकेंड का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया।