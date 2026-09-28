स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। एशियन गेम्‍स 2026 में 29 सितंबर यानी मंगलवार को भारत के पास कई मेडल आने की उम्‍मीद है। भारत को शूटिंग, सर्फिंग, कुराश, साइकिलिंग और एथलेटिक्‍स से पदक मिल सकते हैं।

भारतीय फैंस को अपनी नींद से कुछ समझौता करना पड़ेगा। सुबह 6:30 बजे भारत के पास शूटिंग में दो टीम मेडल जीतने का मौका होगा। कायनन चेनाई, अहवर रिजवी और शपथ भारद्वाज पुरुषों के ट्रैप टीम फाइनल जबकि नीरू, मनीषा कीर और आश‍िमा अहलावत महिलाओं की ट्रैप टीम फाइनल में कमाल बिखेर सकती हैं।

शूटिंग में मेडल की उम्‍मीद यही खत्‍म नहीं होगी। महिलाओं का ट्रैप व्‍यक्तिगत फाइनल सुबह 10:30 बजे शुरू होगा,‍ जिसमें नीरू, मनीषा कीर और आशिमा अहलावत नजर आएंगी। इसके बाद पुरुष व्‍यक्तिगत फाइनल में कायनन, अहवार और शपथ दिखेंगे। भारत को ऐसे में कई मेडल मिल सकते हैं।

सर्फिंग में भारत को मेडल मिल सकता है। अनबरासू किशोर कुमार अगर शुरुआती राउंड में आगे बढ़े तो ब्रॉन्‍ज या गोल्‍ड मेडल मैच तक पहुंच सकते हैं। पिपिन कुमार कुराश में मेडल दिला सकते हैं। साइकिलिंग में महिला और पुरुष टीम नजर आएगी। शाम में एथलेटिक्‍स का सत्र होगा, जिसमें कई मेडल मिलने की उम्‍मीद है।