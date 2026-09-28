प्रेट्र, काकामिगाहारा। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की हैट्रिक की मदद से भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सोमवार को भारी वर्षा के बीच पूल ए के आखिरी मैच में बांग्लादेश को 10-0 से हराकर लगातार पांचवीं जीत दर्ज की और अब सेमीफाइनल में एक अक्टूबर को सामना पाकिस्तान से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में मलेशिया की टक्कर दक्षिण कोरिया से होगी।

भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत ( 27वां, 40वां और 45वां मिनट) ने तीन जबकि शिलानंद लाकड़ा ( 44वां और 45वां) ने दो गोल किये। अभिषेक ( तीसरा मिनट), जुगराज सिंह (22वां), सुखजीत सिंह (32वां), संजय (59वां) और मनदीप सिंह (60वां) ने एक एक गोल दागा।

भारत की लगातार पांचवीं जीत गत चैंपियन भारत ने इससे पहले इंडोनेशिया को 13-1, दक्षिण कोरिया को 8-2, सिंगापुर को 7-0 और जापान को 2-0 से हराया था। वर्षा के कारण पिच गीली हो गई थी और खिलाड़ी पूरे भीग चुके थे, जिससे मूवमेंट में दिक्कत हो रही थी।