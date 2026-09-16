Asian Games: एशियाई खेलों में OCA ने लागू किए सख्त नियम, अनुचित रिश्ते और उत्पीड़न पर एथलीट होंगे तुरंत सस्पेंड

पीटीआई, नई दिल्ली। एशियाई खेलों में एथलीटों और अधिकारियों के लिए एशियाई ओलिपिक परिषद (ओसीए) के सेफगार्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट (सुरक्षा आचार संहिता) में ऐसे अनुचित रिश्तों (जिनमें शक्ति का असंतुलन या निर्भरता हो), अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल या उत्पीड़न की घटनाओं को चुपचाप देखने पर सख्ती से रोक लगाई गई है।

नियमों का उल्लंघन करने पर इस बड़े आयोजन से निलंबित किया जा सकता है। यह आचार संहिता जापान के आइची-नगोया में 19 सितंबर से शुरू होने वाले खेलों में भाग लेने वाले सभी एथलीटों और अधिकारियों को भेज दी गई है और प्रतिभागियों के लिए इस पर हस्ताक्षर करना और इसका पालन करना जरूरी है।

भारतीय सॉफ्टबाल संघ की अध्यक्ष शीतल नारंग खेलों के दौरान भारत की सेफगार्डिंग आफिसर होंगी। ओसीए के नियमों के अनुसार दल के स्टाफ में इस पद का होना अनिवार्य है। आचार संहिता में इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया है।

ओसीए ने साफ किया है कि इंटरनेट मीडिया पर सामग्री सम्मानजनक और उचित होनी चाहिए और इससे दूसरों की गरिमा या सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। ओसीए ने चेतावनी दी है कि इस कोड के उल्लंघन के परिणामस्वरूप एक्रेडिटेशन (मान्यता) रद हो सकती है, खेलों से निलंबन या बाहर किया जा सकता है।