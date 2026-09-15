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वैभव सूर्यवंशी से लेकर अनाहत सिंह तक, एशियन गेम्स-2026 में हिस्सा लेने वाले पांच सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी

By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
Published: Tue, 15 Sep 2026 12:47 PM (IST)

एशियन गेम्स 2026 में भारत के पांच सबसे युवा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिन पर सभी की निगाहें होंगी। इनमें वैभव ...और पढ़ें

एशियन गेम्स में चमकेंगे भारतीय सितारे

एशियन गेम्स में चमकेंगे भारतीय सितारे

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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशियन गेम्स-2026 की शुरुआत कुछ ही दिनों में होने वाली है। भारत की कोशिश होगी कि वह पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा पदक अपने नाम करे। आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स में कई बड़े और अनुभवी खिलाड़ी हिस्सा लेंग, लेकिन कुछ युवा खिलाड़ी भी इन खेलों में अपनी किस्मत आजमाएंगे। हम आपको एशियन गेम्स-2026 में हिस्सा लेने वाले पांच सबसे युवा भारतीय खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर सबसे ज्यादा नजरें रहेंगी।

भारतीय दल ने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा किया था और उम्मीद की जा रही है कि एशियन गेम्स में भी टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करेगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार कई खेल शामिल नहीं किए गए थे जिनमें भारत पदक का दावेदार था, लेकिन एशियाई खेलों में ऐसा नहीं है। इसलिए यहां बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।

एशियन गेम्स-2026 में भारत के पांच सबसे युवा खिलाड़ी

वैभव सूर्यवंशी

इसमें एक नाम काफी चर्चित है। वो हैं वैभव सूर्यवंशी। भारतीय क्रिकेट टीम इस बार अपना गोल्ड मेडल बचाने उतरेगी और नजरें वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी। सबसे ज्यादा उन्हीं की चर्चा है। वैभव महज 15 साल के हैं और पूरी दुनिया को बता चुके हैं कि वह क्या कर सकते हैं। जापान में अगर उनका बल्ला चल गया तो फिर रिकॉर्ड टूटने तय हैं।

अनाहत सिंह

स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने महज 18 साल की उम्र में पूरे विश्व में अपना दम दिखाया है। उन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा। पिछले एशियन गेम्स में भी उन्होंने हिस्सा लिया था तब वह 15 साल की थीं और ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रही थीं। इस बार उनकी कोशिश अपने पदक का रंग बदलने की होगी।

सिंड्ररेला दास

टेबल टेनिस खिलाड़ी सिंड्ररेला दास महज 17 साल की उम्र में एशियाई खेलों में हिस्सा लेंगी। वह महिला सिंग्लस में उतरेंगी और सभी की नजरें उन पर होंगी। सिंड्ररेला के सामने एक से एक दिग्गज होंगी जिनसे पार पाना उनके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन वह इस चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही हैं।

दीपांशी फोगाट

जून में हुई एशियन गेम्स की ट्रायल्स में चमकने वाली दीपांशी फोगाट ने 17 साल की उम्र में काफी प्रतिभा दिखाई है। वह एशियाई खेलों में महिला वर्ग में 51 किलोग्राम भारवर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगी। रोहतक की रहने वाली इस खिलाड़ी से पदक की उम्मीद है।

उन्नाति हुड्डा

भारतीय बैडमिंटन का उभरता हुआ नाम हैं उन्नाति हुड्डा। 18 साल की ये खिलाड़ी महिला सिंगल्स में दम दिखाएंगी। मई 2026 में उन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग में 19वां स्थान हासिल किया था। वह टॉप-20 में शामिल होने वाली भारत की तीसरी महिला हैं। उन पर भी सभी की नजरें रहेंगी।

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