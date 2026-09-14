मेरा ध्यान प्रतियोगी पर नहीं, पदक पर रहता है : गुलवीर

आईएएनएस, नई दिल्ली: हाल ही में ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी सफलता से उत्साहित भारत के शीर्ष लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह की नजरें अब 19 सितंबर से जापान के आइची-नगोया में होने वाले एशियाई खेलों में भारत के लिए पदक जीतने पर टिकी हैं।

गुलवीर ने कहा कि एक बार जब वह स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हो जाते हैं, तो उनका पूरा ध्यान प्रतियोगियों के बारे में सोचने के बजाय पदक जीतने पर रहता है। दबाव का सामना करने तैयार गुलवीर ने कहा कि निश्चित रूप से दबाव होगा क्योंकि एशियाई खेलों में उच्च स्तर के एथलीट हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक ने मुझे बहुत आत्मविश्वास दिया। सरकार से लगातार सपोर्ट भी मिला है, जो बेहद अहम है। गुलवीर इन खेलों में 500 मीटर, 5000 मीटर और 10000 मीटर इवेंट में हिस्सा लेंगे। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर ने पुरुषों की 5000 मीटर रेस में 13:24.95 का समय निकालकर कांस्य पदक जीता।