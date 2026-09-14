एशिया कप जीता अब एशियाई खेल में जीत की बारी... भारतीय क्रिकेटर दीप्ति शर्मा के पिता ने की प्रदर्शन की तारीफ

एजेंसी, आगरा। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना के अर्धशतकों के दम पर भारत ने महिला एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 8वीं बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। महिला एशिया कप के अब तक 10 संस्करण खेले गए हैं और टीम इंडिया ने हर बार फाइनल में जगह बनाई और 8वीं बार ट्रॉफी जीती।

भारतीय क्रिकेटर दीप्ति शर्मा के पिता ने कही ये बात

भारतीय क्रिकेटर दीप्ति शर्मा के पिता, श्री भगवान शर्मा ने कहा कि टीम इंडिया की महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले बल्लेबाज़ी की और हर खिलाड़ी ने आखिरी गेंद तक अपना योगदान दिया। ओपनर्स ने बेहतरीन खेल दिखाया और फिर उन्होंने गेंदबाजी में भी कमाल किया। सभी ने अच्छी गेंदबाज़ी की और इस बार श्रीलंका को हराकर उन्होंने पिछले एशिया कप में मिली हार का बदला ले लिया।