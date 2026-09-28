Asian Games 2026: वित्या रामराज ने तोड़ डाला PT Usha का 42 साल पुराना रिकॉर्ड, 400 मीटर बाधा दौड़ में जीता ब्रॉन्ज
वित्या रामराज ने सोमवार को एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसी ...और पढ़ें
HighLights
वित्या रामराज ने एशियन गेम्स 2026 में दो मेडल जीते
वित्या रामराज ने 400 मीटर बाधा दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता
वित्या रामराज ने पीटी ऊषा का 42 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वित्या रामराज ने भारतीय एथलेटिक्स में लंबे समय का पीटी ऊषा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रामराज ने सोमवार को एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं की 400 मीटर हर्डल (बाधा दौड़) में ब्रॉन्ज मेडल जीता और पीटी ऊषा का 42 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।
28 साल की रामराज ने 54.75 सेकंड में रेस पूरी करके ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। उन्होंने अपना निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया। बता दें कि पीटी ऊषा ने 1984 लॉस एंजिलिस ओलिंपिक में 55.42 सेकंड में रेस पूरी की थी, जो चार दशक तक कायम रहा।
वित्या ने 2023 एशियन गेम्स में 55.42 सेकंड में रेस पूरी करके पीटी ऊषा के रिकॉर्ड की बराबरी की थी, लेकिन सोमवार को उन्होंने आखिरकार इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
रामराज का दूसरा मेडल
वित्या रामराज ने जापान एशियन गेम्स 2026 में अपना दूसरा मेडल जीता। इससे पहले उन्होंने मिश्रित 4x100 मीटर रीले रेस में सिल्वर मेडल जीता था। याद दिला दें कि वित्या ने पिछले एशियन गेम्स में भी 400 मीटर बाधा दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसका मतलब है कि उन्होंने लगातार दो बार एशियन गेम्स में मेडल अपने नाम किया।
किसने जीता गोल्ड
बता दें कि महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में यूएई की मरियम करीब ने 54.31 सेकंड में रेस पूरी करके गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने नया गेम्स रिकॉर्ड स्थापित किया। कजाख्सतान की एडलीना जेम्स ने 54.58 के समय में रेस पूरी करके सिल्वर मेडल जीता। भारत की अनु राघवन ने 55.88 सेकंड में रेस पूरी करके पांचवां स्थान हासिल किया।
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