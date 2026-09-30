खराब शुरुआत के बाद अचूक निशाना, नीरू और कायनन ने एशियन रिकॉर्ड तोड़कर ट्रैप मिक्स्ड टीम इवेंट में जीता गोल्ड

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। एशियन गेम्‍स 2026 में भारत के खाते में एक और गोल्‍ड मेडल आ गया है। नीरू ढांडा-कायनन चेनाई ने ट्रैप मिक्स्ड टीम इवेंट (शूटिंग) में स्‍वर्ण पदक जीत लिया है। नीरू ने दो दिनों में दो गोल्ड जीते हैं। ट्रैप मिक्स्ड टीम इवेंट में यह भारत का पहला गोल्ड मेडल है। भारत ने पहली सीरीज में 10 में से 6 का स्कोर किया था, लेकिन उसके बाद जीत पक्की होने तक एक भी टारगेट नहीं चूका। कतर ने सिल्‍वर और चीन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता।

शुरुआत खराब रही भारत की शुरुआत शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाती हुई रही, जिसमें भारत ने शुरुआती सीरीज में 10 में से 6 निशाने लगाए और स्टैंडिंग में सबसे नीचे रहा, लेकिन चेनाई और ढांडा ने जबरदस्त वापसी की। गोल्ड जीतने तक उन्होंने एक भी निशाना नहीं चूका। भारी दबाव में भी उनका संयम वाकई हैरान करने वाला था। भारत ने एक पॉइंट से जीत हासिल कर पोडियम पर पहला स्थान हासिल किया। भारत ने कुल 34 प्‍वाइंट्स के साथ एशियाई रिकॉर्ड भी तोड़ा।

सिल्वर - कतर (32/40)

ब्रॉन्ज - चीन (23/30) पिता से परिचित कराया कायन डेरियस चेनाई (जन्म 29 जनवरी 1991) भारत के सबसे कामयाब ट्रैप शूटर्स में से एक हैं और एक दशक से ज्‍यादा समय से नेशनल शूटिंग टीम के अहम सदस्य रहे हैं। हैदराबाद के रहने वाले कायन को इस खेल से उनके पिता डेरियस चेनाई ने परिचित कराया, जो खुद एक पूर्व नेशनल ट्रैप शूटिंग चैंपियन थे। कायन ने 2003 में अपना शूटिंग सफर शुरू किया और बाद में चार बार के ओलंपियन और मशहूर कोच मनशेर सिंह से ट्रेनिंग ली।

पूर्व जूनियर नेशनल चैंपियन कायन ने 2008 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में ट्रैप गोल्ड मेडल जीतकर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने 2016 में भारत के लिए ओलंपिक कोटा हासिल किया और रियो ओलंपिक गेम्स में पुरुषों के ट्रैप इवेंट में देश का प्रतिनिधित्व किया।