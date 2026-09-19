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Asian Games 2026: दूसरे दिन क्विंसी डिसूजा की नजर डबल मेडल पर, फाइनल का टिकट कटाने उतरेगी भारतीय क्रिकेट टीम

By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
Published: Sat, 19 Sep 2026 05:28 PM (IST)

एशियन गेम्स 2026 में रविवार को भारत के पास अपना मेडल खाता खोलने का मौका है।

एशियन गेम्स 2026

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स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। एशियन गेम्स 2026 में रविवार को भारत के पास अपना मेडल खाता खोलने का मौका है। भारतीय टीम गुरुवार से ही गेम्स में हिस्सा ले रही है और मेडल जीतने की दौड़ में है। शुरुआत में टेकबॉल ने सबका ध्यान खींचा है।
क्विंसी जोआकिम डिसूजा और मोहम्मद अनस इमरान बेग ने शुरुआती सुर्खियां बटोरी हैं और अब वे मेडल के लिए मुकाबला करेंगे। ये दोनों एथलीट मिक्स्ड डबल्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेलेंगे। उनका मुकाबला वियतनाम के जिया न्गी ट्रिन्ह और होआंग मिन्ह टैन गुयेन से होगा, जिनसे वे क्वार्टर-फाइनल में हार गए थे।

क्विंसी के पास एक और मौका

इस बीच क्विंसी के पास मेडल जीतने का एक और मौका होगा, क्योंकि वह रविवार को जापान की युइना साकामोटो के खिलाफ महिलाओं के सिंगल्स ब्रॉन्ज-मेडल मैच में भी खेलेंगी। रविवार को कई और बड़े इवेंट्स भी होने हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलेगी और 2023 गेम्स में जीते गए गोल्ड मेडल को बचाने की कोशिश करेगी।

सबकी नजरें शूटिंग एरिना पर भी होंगी, जहां भारतीय महिला खिलाड़ी 10 मीटर एयर राइफल इवेंट्स में हिस्सा लेंगी। इलावेनिल वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और विदर्शा के विनोद भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगी।

रविवार को भारत का हॉकी अभियान भी शुरू होगा, जिसमें पुरुष और महिला दोनों टीमें अपने पहले मैच खेलेंगी। पूल A में शामिल पुरुष टीम इंडोनेशिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जबकि पूल B में शामिल महिला टीम उज्‍बेकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी।

20 सितंबर के लिए भारत का पूरा शेड्यूल

वुशु

सुबह 05:30 बजे - पुरुषों का चांगक्वान फाइनल (मेडल इवेंट)

महिलाओं का 52 किग्रा (राउंड ऑफ 16): सोगंद सिंकाइचेतन (IRI) बनाम अपर्णा (IND)
पुरुषों का 75 किग्रा (राउंड ऑफ 16): सोहेल मौसावी (IRI) बनाम विक्रांत बालियान (IND)

क्रिकेट (महिला T20)

सुबह 10:30 बजे - सेमीफाइनल 2: बांग्लादेश बनाम भारत

शूटिंग

  • सुबह 06:15 बजे - 10m एयर राइफल महिला व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन
  • सुबह 06:15 बजे - 10m एयर राइफल महिला टीम फाइनल (मेडल इवेंट)
  • सुबह 11:00 बजे - 10m एयर राइफल महिला व्यक्तिगत फाइनल (मेडल इवेंट)

टेकबॉल

  • सुबह 06:30 बजे - महिला सिंगल्स ब्रॉन्ज-मेडल मैच: युइना साकामोटो (JPN) बनाम क्विंसी जोआकिम डिसूजा (IND) (मेडल इवेंट)
  • सुबह 07:00 बजे - मिक्स्ड डबल्स ब्रॉन्ज-मेडल मैच: क्विंसी जोआकिम डिसूज़ा / मोहम्मद अनस इमरान बेग (IND) बनाम होआंग मिन्ह टैन गुयेन / जिया निघी ट्रिन्ह (VIE) (मेडल इवेंट)

फील्ड हॉकी

  • सुबह 07:30 बजे - महिला पूल B (मैच 3): भारत बनाम उज्‍बेकिस्तान
  • सुबह 11:30 बजे - पुरुष पूल A (मैच 2): भारत बनाम इंडोनेशिया

बैडमिंटन

सुबह 11:30 बजे - महिला टीम पहला राउंड (टाई 7): कजाकिस्तान बनाम भारत

टेबल टेनिस

  • सुबह 06:30 बजे - महिला टीम ग्रुप F (मैच 2): भारत बनाम इंडोनेशिया
  • सुबह 09:00 बजे - पुरुष टीम ग्रुप F (मैच 1): भारत बनाम इंडोनेशिया
  • दोपहर 12:30 बजे - महिला टीम ग्रुप F (मैच 3): सिंगापुर बनाम भारत
  • दोपहर 03:00 बजे - पुरुष टीम ग्रुप F (मैच 3): भारत बनाम ईरान

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