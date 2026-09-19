Asian Games 2026: दूसरे दिन क्विंसी डिसूजा की नजर डबल मेडल पर, फाइनल का टिकट कटाने उतरेगी भारतीय क्रिकेट टीम

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। एशियन गेम्स 2026 में रविवार को भारत के पास अपना मेडल खाता खोलने का मौका है। भारतीय टीम गुरुवार से ही गेम्स में हिस्सा ले रही है और मेडल जीतने की दौड़ में है। शुरुआत में टेकबॉल ने सबका ध्यान खींचा है।

क्विंसी जोआकिम डिसूजा और मोहम्मद अनस इमरान बेग ने शुरुआती सुर्खियां बटोरी हैं और अब वे मेडल के लिए मुकाबला करेंगे। ये दोनों एथलीट मिक्स्ड डबल्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेलेंगे। उनका मुकाबला वियतनाम के जिया न्गी ट्रिन्ह और होआंग मिन्ह टैन गुयेन से होगा, जिनसे वे क्वार्टर-फाइनल में हार गए थे।

क्विंसी के पास एक और मौका इस बीच क्विंसी के पास मेडल जीतने का एक और मौका होगा, क्योंकि वह रविवार को जापान की युइना साकामोटो के खिलाफ महिलाओं के सिंगल्स ब्रॉन्ज-मेडल मैच में भी खेलेंगी। रविवार को कई और बड़े इवेंट्स भी होने हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलेगी और 2023 गेम्स में जीते गए गोल्ड मेडल को बचाने की कोशिश करेगी।

सबकी नजरें शूटिंग एरिना पर भी होंगी, जहां भारतीय महिला खिलाड़ी 10 मीटर एयर राइफल इवेंट्स में हिस्सा लेंगी। इलावेनिल वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और विदर्शा के विनोद भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगी। रविवार को भारत का हॉकी अभियान भी शुरू होगा, जिसमें पुरुष और महिला दोनों टीमें अपने पहले मैच खेलेंगी। पूल A में शामिल पुरुष टीम इंडोनेशिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जबकि पूल B में शामिल महिला टीम उज्‍बेकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी।