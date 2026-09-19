Asian Games 2026 Opening Ceremony live Streaming: ओपनिंग सेरेमनी से शुरू होगी एशिया के दिग्गजों की जंग, जानिए कहां ले सकते हैं लुत्फ 

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जापान के आइची-नागोया में आज से एशियन गेम्स-2026 की आधिकारिक शुरुआत हो रही है जिसकी शुरुआत ओपनिंग सेरेमनी से होगी। इस सेरेमनी में सभी देश हिस्सा लेंगे और कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ खेलों की आधिकारिक शुरुआत होगी। ऐसे में फैंस के मन में सवाल होगा कि व कहां इस सेरेमनी को देख सकते हैं?



भारत के तकरीबन 500 खिलाड़ी 35 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे जिसमें क्रिकेट भी शामिल है। क्रिकेट में पुरुष और महिला टीमें गोल्ड मेडल की मजबूत दावेदार हैं। दोनों ने पिछली बार यही मेडल जीता था और इस बार भी कोशिश अपने दबदबे को बरकरार रखने की होगी। इसके अलावा बैडमिंटन, मुक्केबाजी, कुश्ती, निशानेबाजी, हॉकी, एथलेटिक्स टेबल टेनिस जैसे खेलों में भारत को पदक की सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं।