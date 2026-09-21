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एशियाई खेलों में भारत ने गाड़ा झंडा, निशानेबाजी और MMA में मिला पदक; मेडल टैली में भी हुआ सुधार

By Digital Desk Edited By: Praveen Kumar Mishra
Published: Mon, 21 Sep 2026 10:22 PM (IST)

एशियाई खेलों के दूसरे दिन भारत ने निशानेबाजी और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में चार और पदक जीते, जिससे कुल पदक ...और पढ़ें

एशियन गेम्स 2026

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जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियाई खेलों के दूसरे दिन भी भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। सोमवार को भारत ने चार पदक अपने नाम किए। इनमें तीन पदक निशानेबाजी में आए, जबकि एक पदक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में मिला। इन चार पदकों के साथ भारत की कुल पदक संख्या छह हो गई है।

निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर राइफल स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने 252.4 अंक के साथ रजत पदक जीता, जबकि रुद्रांक्ष पाटिल ने 230.9 अंक के स्कोर के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। टीम स्पर्धा में भी भारतीय निशानेबाजों ने रजत पदक हासिल किया।

सुचिका तारियाल ने जीता ब्रॉन्ज मेडल

पार्थ माने, रुद्रांक्ष पाटिल और हिमांशु ढिल्लों की भारतीय टीम ने 1890.1 अंक जुटाकर दूसरा स्थान हासिल किया। चीन 1899.9 अंक के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि कोरिया ने 1884.2 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। वहीं, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने विवादित मुकाबले के बाद कांस्य पदक हासिल किया। यह एशियाई खेलों के इतिहास में इस खेल में भारत का पहला पदक भी है।

महिला क्रिकेट का फाइनल

एशियाई खेलों में मंगलवार का दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए बेहद अहम होगा। स्वर्ण पदक के मुकाबले में भारत का सामना श्रीलंका से होगा। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम ने जापान और बांग्लादेश के विरुद्ध शानदार जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई है। अब टीम की नजरें स्वर्ण पदक पर होंगी।

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