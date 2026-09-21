एशियन गेम्स 2026: क्रिकेट में गोल्ड पर नजर, शूटिंग और कराटे में भी पदक के मौके; देखें भारत का पूरा शेड्यूल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशियन गेम्स 2026 में तीसरे दिन भारतीय एथलीटों पर नजर रहने वाली है। दो दिन में भारतीय दल ने छह मेडल अपने नाम किए। भारत ने पहले दो मेडल जीते थे, जो शूटिंग में आए थे। हालांकि, दूसरे दिन प्रदर्शन में थोड़ा सुधार देखने को मिला और चार मेडल जीतकर पदक तालिका में भी भारत के स्थान में सुधार देखने को मिला।

भारत अब मेडल टैली में सातवें स्थान पर पहुंच गया है। तीसरे दिन भारत के लिए तीन पदक इवेंट हैं। इसके अलावा भारतीय एथलीट्स मुक्केबाजी और बेडमिंटन जैसे खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे और भारत की स्थिति को टैली में सुधारने का प्रयास करेंगे। क्रिकेट में भारत गोल्ड पर कब्जा जमाना चाहेगा क्योंकि अब तक जारी एशियन गेम्स में भारत एक भी गोल्ड मेडल अपने नाम नहीं कर सका है। आइए तीसरे दिन के भारत के कार्यक्रम पर नजर डालते हैं।