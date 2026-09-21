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एशियन गेम्स 2026: क्रिकेट में गोल्ड पर नजर, शूटिंग और कराटे में भी पदक के मौके; देखें भारत का पूरा शेड्यूल

By Digital Desk Edited By: Praveen Kumar Mishra
Published: Mon, 21 Sep 2026 08:38 PM (IST)

एशियन गेम्स 2026 के तीसरे दिन भारतीय एथलीटों की नजर क्रिकेट में गोल्ड सहित शूटिंग और कराटे में पदकों पर ...और पढ़ें

एशियन गेम्स 2026

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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशियन गेम्स 2026 में तीसरे दिन भारतीय एथलीटों पर नजर रहने वाली है। दो दिन में भारतीय दल ने छह मेडल अपने नाम किए। भारत ने पहले दो मेडल जीते थे, जो शूटिंग में आए थे। हालांकि, दूसरे दिन प्रदर्शन में थोड़ा सुधार देखने को मिला और चार मेडल जीतकर पदक तालिका में भी भारत के स्थान में सुधार देखने को मिला।

भारत अब मेडल टैली में सातवें स्थान पर पहुंच गया है। तीसरे दिन भारत के लिए तीन पदक इवेंट हैं। इसके अलावा भारतीय एथलीट्स मुक्केबाजी और बेडमिंटन जैसे खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे और भारत की स्थिति को टैली में सुधारने का प्रयास करेंगे। क्रिकेट में भारत गोल्ड पर कब्जा जमाना चाहेगा क्योंकि अब तक जारी एशियन गेम्स में भारत एक भी गोल्ड मेडल अपने नाम नहीं कर सका है। आइए तीसरे दिन के भारत के कार्यक्रम पर नजर डालते हैं।

एशियन गेम्स 2026 में भारत का तीसरे दिन का पूरा शेड्यूल-

निशानेबाजी

सुबह 8:25 बजे: 10मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम फाइनल, पार्थ माने और एलावेनिल वलारिवन (पदक इवेंट)

सुबह 6:30 बजे: पुरुषों और महिलाओं का स्कीट व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम इवेंट

कराटे

सुबह 6:30 बजे: महिलाओं का व्यक्तिगत कुमिते, 55 किग्रा में अलीशा चौधरी (पदक इवेंट)

सुबह 6:30 बजे: पुरुषों के व्यक्तिगत कुमिते, 84 किग्रा में चेतन भट्ट

क्रिकेट

सुबह 10:30 बजे: भारत बनाम श्रीलंका (पदक इवेंट)

बैडमिंटन

सुबह 6:00 बजे: महिला टीम क्वार्टर फाइनल, भारत बनाम जापान

सुबह 11:30 बजे: पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल, भारत बनाम जापान रोइंग

सुबह 6:20 बजे: पुरुषों के लाइटवेट डबल स्कल्स, क्वाड्रपल स्कल्स हीट्स

टेबल टेनिस

सुबह 6:30 बजे: महिला टीम राउंड ऑफ 16, भारत बनाम थाइलैंड

फेंसिंग

सुबह 6:30 बजे से: पुरुषों का फाइल व्यक्तिगत

सुबह 8:15 बजे से: महिलाओं का एपी व्यक्तिगत

कबड्डी

सुबह 7:15 बजे: पुरुष टीम बनाम दक्षिण कोरिया

वुशु

सुबह 7:30 बजे: महिलाओं का नानक्वान फाइनल

दोपहर 12:20 बजे: महिलाओं का नंदाओ फाइनल

आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स

सुबह 8:30 बजे: महिलाओं का वाल्ट क्वालिफिकेशन

मुक्केबाजी

सुबह 8:30 बजे से: महिलाओं का 51किग्रा, साक्षी बनाम आइरा विलेगास (फिलिपींस)

दोपहर 1:30 बजे: पुरुषों का 55किग्रा राउंड ऑफ 32, जादुमणि सिंह बनाम चंद्र बहादुर (नेपाल)

हॉकी

दोपहर 3:30 बजे: पुरुष टीम बनाम श्रीलंका

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