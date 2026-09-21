आर्यन ने एशियाई खेलों में क्वार्टर फाइनल में मारी एंट्री, पदक से एक कदम दूर; अफगानिस्तान के खिलाड़ी को हराया

जागरण संवाददाता, पानीपत। करहंस गांव के वुशु खिलाड़ी आर्यन ने एशियाई खेलों में पुरुषों के 56 किलोग्राम सांडा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। सोमवार को प्री-क्वार्टर फाइनल में उन्होंने अफगानिस्तान के शाहजादा सफी को 2-0 से हराया। अब आर्यन मंगलवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरेंगे, जहां जीत के साथ उनका पदक पक्का हो जाएगा।

आर्यन ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। बेस्ट आफ थ्री प्रारूप में उन्होंने दोनों राउंड 5-0 के अंतर से जीते। उनकी तेज चाल और सटीक पंच-किक के सामने शाहजादा सफी दबाव में नजर आए। भारतीय खिलाड़ी ने पूरे मुकाबले में बढ़त बनाए रखी और विरोधी को वापसी का कोई मौका नहीं दिया।