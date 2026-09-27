Asian Games 2026: लगातार दूसरे दिन भारत ‘सातवें आसमान’ पर, स्क्वाश में अनाहत और अभय ने रजत पदक जीते

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। जापान के आइची-नागोया में जारी एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रविवार को भी जारी रहा। भारत ने स्क्वाश और एथलेटिक्स में कुल सात पदक अपने नाम किए। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी भारतीय खिलाड़ियों ने सात पदक जीते थे।

रविवार के पदकों के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 37 हो गई है, जिसमें चार स्वर्ण पदक शामिल हैं। पदक तालिका में भारत 12वें स्थान पर है।स्क्वाश में भारत का व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का इंतजार जारी रहा। महिला और पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अनाहत सिंह और अभय सिंह को हार का सामना करना पड़ा।

इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों ने रजत पदक पर कब्जा जमाया। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अभय सिंह को मलेशिया के ईन यो एनजी के विरुद्ध 44 मिनट तक चले मुकाबले में 9-11, 5-11, 5-11 से शिकस्त मिली। वहीं, महिला सिंगल्स के फाइनल में 18 वर्षीय अनाहत सिंह का सामना मलेशिया की शिवासांगरी सुब्रमण्यम से हुआ। दुनिया की 17वें नंबर की भारतीय खिलाड़ी को पांचवीं रैंकिंग वाली शिवासांगरी ने 4-11, 4-11, 7-11 से हराया।

अनाहत और अभय दोनों की नजरें 2028 लास एंजिलिस ओलिंपिक के लिए क्वालीफिकेशन पर भी थीं। स्क्वाश को पहली बार ओलिंपिक कार्यक्रम में शामिल किया गया है। दोनों खिलाड़ी सीधे क्वालीफिकेशन हासिल करने से चूक गए हैं। अब उन्हें ओलिंपिक टिकट हासिल करने के लिए अन्य उपलब्ध रास्तों पर निर्भर रहना होगा।

एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने जीते पांच पदक एथलेटिक्स में भारत ने पांच पदक जीते। एंसी सोजन ने महिला लंबी कूद में 6.53 मीटर के प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। हालांकि, उनकी हमवतन शैली सिंह पदक हासिल नहीं कर सकीं। हरिता भद्रा ने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ के फाइनल में 23.20 सेकेंड का समय निकालकर कांस्य पदक हासिल किया। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज में कांस्य पदक जीता।